El Barcelona se encamina a cerrar su mercado de fichajes veraniego con unas cifras económicas excepcionales, en un momento en el que el club todavía no ha cerrado todos sus expedientes, pero está cerca de lograr unos ingresos que rozan los 120 millones de euros.

Según el diario Sport, la cifra potencial no se refiere al saldo de la diferencia entre la venta de jugadores y su compra, sino que representa el dinero que el Barcelona ha reunido únicamente por las salidas de jugadores, ya sea mediante ventas directas, porcentajes que el club retuvo en traspasos anteriores o primas de solidaridad (derecho de formación) por el traspaso de jugadores que se graduaron de la academia de "La Masia".





La operación de Ferran Torres encabeza las ventas, después de que se marchara al Paris Saint-Germain por unos 48,5 millones de euros aproximadamente, representando por sí sola cerca de la mitad de los ingresos directos del club este verano.



