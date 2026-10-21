La Juventus mira al futuro y evalúa a Antonio Raimondo como posible refuerzo para el ataque. Según informa Tuttosport, el delantero nacido en 2004, actualmente en el Frosinone cedido por el Bolonia, está bajo la lupa de los ojeadores de la Juventus gracias a un destacado inicio de temporada, con siete goles en las primeras siete jornadas.





El hat-trick que marcó ante el Sassuolo ha puesto aún más el foco en el joven delantero centro, considerado uno de los talentos más interesantes del fútbol italiano. La Juventus lo está siguiendo de cerca como parte de una estrategia orientada a rejuvenecer la plantilla y apostar por talentos italianos.