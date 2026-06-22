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Hussein Hamdy

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La inteligencia artificial responde: ¿Podrían enfrentarse Marruecos y Egipto en el Mundial de 2026?

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Guiones emocionantes

Como la máquina carece de emociones, Kooora le ha planteado varias preguntas polémicas a la inteligencia artificial y publicará las respuestas sin edición.

Hoy respondemos a una pregunta que interesa a los aficionados árabes: «¿Podrían enfrentarse Egipto y Marruecos en el Mundial de 2026?».
De las selecciones árabes, solo Marruecos y Egipto han sumado 4 puntos, lo que les garantiza casi el pase a la siguiente fase.

Nota: Reproducimos las respuestas con cualquier posible error lingüístico o de información tal como las generó la IA.

Respuesta

Sí, podrían enfrentarse en octavos de final si ambas pasan como primeras o segundas de sus grupos, o como una de las mejores terceras. Marruecos está en el Grupo 3 y Egipto en el 7.

Según el formato de 48 equipos, avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Según el cuadro, no se verían en dieciseisavos, pero podrían cruzarse en rondas posteriores, según su posición final de grupo.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Primera posibilidad: enfrentarse en octavos de final

    Marruecos y Egipto solo se enfrentarían en octavos de final si ambos avanzan como mejores terceros. Si Marruecos termina como uno de los mejores terceros del Grupo 3 y avanza por el partido 74, y Egipto hace lo mismo en el Grupo 7 por el partido 77, ambos se enfrentarían en los octavos de final (partido 89) siempre que ganen sus encuentros de la ronda de 32.

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  • Segunda posibilidad: enfrentarse en cuartos de final

    Egipto debería terminar como uno de los mejores terceros del Grupo 7, ganar el partido 77 y luego el de octavos (partido 89). Marruecos, segundo del Grupo 3, tendría que vencer en el partido 75 y en octavos. (partido n.º 90). Así, los ganadores se verían en cuartos de final, en el partido n.º 97.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tercera posibilidad: enfrentarse en semifinales

    Hay varias vías que podrían llevar a ambos equipos a enfrentarse en semifinales, siendo las más destacadas aquellas que dependen del primer y segundo puesto de los grupos:

    Primera opción: si Egipto gana el Grupo 7 y avanza por los partidos 82, 94 y el cuarto de final 98, y Marruecos queda segundo en el Grupo 3 y avanza por los partidos 75, 90 y el cuarto de final 97. Los ganadores de ambas rutas se verían en semifinales, en el partido 101.

    Segundo caso: si Marruecos gana el Grupo 3 (partidos 76, 91 y cuartos 99) y Egipto es segundo del Grupo 7 (partidos 88, 95 y cuartos 100). El ganador de Marruecos se medirá al de Egipto en la otra semifinal, partido 102.

  • Cuarta posibilidad: enfrentarse en la final o en el partido por el tercer puesto

    Si ambas selecciones lideran sus grupos y ganan todos sus partidos eliminatorios, podrían encontrarse en la final del Mundial. Por ejemplo, si Egipto lidera el Grupo 7 y Marruecos el Grupo 3, y ambos ganan sus eliminatorias, se verán en la final (partido 104). Si pierden en semifinales, jugarán el partido por el tercer y cuarto puesto (partido n.º 103).

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