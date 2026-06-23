¡La final podría ser un fiasco! Se revela un grave problema del Mundial

Los dos primeros partidos, Brasil-Marruecos (1-1) y Francia-Senegal (3-1), se jugaron con un tiempo perfecto. Pero en el tercero, Noruega-Senegal (3-2), celebrado el lunes por la noche, se notó la ausencia de techo.

Antes siquiera del inicio, la lluvia empapaba a los aficionados. Paró unos minutos, pero volvió con fuerza al final. Tras el pitido final, las autoridades enviaron un «mensaje de seguridad pública» a todos los móviles de la zona, ordenando buscar refugio ante el «tiempo severo». En la zona de prensa se escuchó: «¡No salgáis! ¡Que todo el mundo se quede dentro del edificio!».

A diferencia del Francia-Irak en Filadelfia, suspendido un rato, este partido se jugó completo. Pero la ausencia de techo en el New York New Jersey Stadium preocupa: aún quedan cinco encuentros, incluida la final del 19 de julio.