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La estrella del Inter Andy Diouf habla de su inesperado papel como lateral tras impresionar con Francia
Zidane experimenta con un talento del Inter
Diouf ha añadido otra cuerda a su arco tras un llamativo debut con la selección francesa ante Bélgica. El jugador del Inter, que anteriormente había actuado como extremo interior, segundo delantero y centrocampista, fue utilizado como lateral izquierdo por el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane. Este cambio táctico no fue una decisión de última hora, sino el cumplimiento de una promesa de Zidane de poner a prueba las capacidades del jugador en funciones defensivas dentro de un sistema con defensa de cuatro.
El experimento dio resultados inmediatos, ya que Diouf se mostró notablemente cómodo junto a Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet y Maxence Lacroix. Según La Gazzetta dello Sport, los datos estadísticos de su debut destacan a un jugador que se adaptó al instante a las exigencias defensivas del fútbol internacional. Registró un porcentaje perfecto de éxito en las entradas, al ganar cuatro de cuatro duelos, y firmó un 95 % de acierto en el pase. Además, su aportación en ataque siguió siendo alta, ya que completó con éxito 35 pases en el último tercio y realizó tres despejes defensivos cruciales durante el partido.
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Aprendiendo el oficio a través del estudio
Diouf se está tomando muy en serio su formación táctica y admite que pasó tiempo analizando sus nuevas responsabilidades antes de saltar al campo con su selección. El jugador reveló que preparó el partido contra Bélgica centrándose en sus movimientos y en la ocupación de los espacios. «Estoy feliz de haber empezado así», declaró Diouf a los periodistas. «Mis compañeros me ayudaron. Vi vídeos sobre mi posicionamiento. Zidane me dijo que me incorporara al ataque y jugara mi partido».
Su rápida adaptación no ha sorprendido a quienes han seguido de cerca su carrera. Lucas da Cunha, centrocampista del Como y compatriota, aseguró que no le sorprendía esta transición exitosa y señaló: «No me sorprende su rendimiento, lo conozco bien».
La influencia de Chivu en San Siro
Aunque su rendimiento con Francia pudo sorprender a algunos observadores internacionales, las semillas de esta transformación se sembraron en San Siro bajo la dirección de Cristian Chivu. El técnico del Inter se ha mostrado claro sobre su deseo de remodelar el juego de Diouf para adaptarlo a un rol en banda. Hablando en julio de 2026, Chivu explicó su visión táctica para el jugador y afirmó: "Tengo la loca idea de convertirlo en un jugador de banda, tiene una actitud y una personalidad despreocupadas en las situaciones de uno contra uno".
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El equipo, lo primero para el polivalente francés
A pesar de su éxito individual en la línea defensiva, Diouf mantiene los pies en el suelo sobre sus inclinaciones naturales en el campo. Es consciente de que está jugando fuera de su zona de confort, pero está dispuesto a sacrificar sus preferencias personales por el bien colectivo de la plantilla. La estrella del Inter fue sincera sobre su situación actual y explicó: "Incluso en el Inter, juego en una posición que no es la mía, pero lo importante es ayudar al equipo".
Su enfoque desinteresado hará probablemente que sume más minutos mientras Francia se prepara para su próximo choque de la Liga de Naciones de la UEFA contra Italia el 2 de octubre.
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