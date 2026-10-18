La Cartuja desata su creatividad: Ez Abde, camino de su versión más excepcional

Torvisco se refirió al impulso moral que recibe Abde Ezzalzouli de la afición del Real Betis en el estadio de La Cartuja, y ese es el secreto de esta explosión goleadora, ya que sus cuatro goles de esta temporada llegaron en ese mismo estadio, entre LaLiga y la Liga de Campeones.

Ezzalzouli estrenó su cuenta goleadora en la presente temporada ante el Getafe el 17 de septiembre, cuando dio la victoria al equipo del entrenador Manuel Pellegrini sobre el Getafe (1-0).

Volvió a marcar inmediatamente tras la reanudación de la competición en la liga española, contribuyendo a la contundente victoria sobre el Osasuna (5-2).

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Esta serie se prolongó con un gol asombroso ante el Oporto (3-2) en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

El astro del Betis coronó sus esfuerzos con un gol ayer sábado frente al Barcelona, con el que recortó el marcador a 3-2 antes de que el partido terminara 5-2 a favor del conjunto catalán.

Ezzalzouli también mantuvo su buen momento durante el parón internacional, al marcar un gol de penalti con la selección de Marruecos en el empate ante Malí (1-1) el 4 de octubre.

Este momento de brillantez llega después de que el jugador de 24 años, natural de la ciudad de Beni Mellal, firmara los mejores números ofensivos de su carrera durante la temporada 2025-2026, con 15 goles y 13 asistencias.

Antes de eso llegó la temporada 2024-2025 (9 goles y 5 asistencias), y en la temporada 2023-2024, en la que se produjo su debut con el Betis: 5 goles sin asistencias, tras una exitosa cesión en el Osasuna en la temporada 2022-2023, en la que marcó 6 goles y dio dos asistencias.