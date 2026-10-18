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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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La Cartuja desata su creatividad: Ez Abde, camino de su versión más excepcional

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
A. Ezzalzouli
España
Marruecos

El león del Atlas enciende la lucha por el goleo en el equipo andaluz

Tras el fantasma de la lesión que lo alejó antes de participar en el Mundial 2026, Abdessamad Ezzalzouli volvió para demostrar que es un pilar fundamental en el ataque del Real Betis.

El extremo marroquí no se limitó a marcar su cuarto gol de la temporada en el polémico enfrentamiento ante el Barcelona, sino que rompió la barrera de las dudas para situarse en solitario como máximo goleador del equipo y confirmar su plena recuperación con el regreso de esa versión excepcional que deslumbró a Europa la temporada pasada.

  • Un regreso conmovedor: Ez Abde recupera su mejor versión

    El periodista español Aitor Torvisco señaló, en su informe para el sitio Estadio Deportivo, especializado en noticias de los clubes de Andalucía, que el extremo marroquí recuperó, ante una asistencia que superó los 66.924 espectadores en el estadio de La Cartuja, la versión excepcional con la que cerró la temporada pasada.

    De no haber sido por el esguince de rodilla, el astro marroquí habría disputado el Mundial, pero se vio privado de esos momentos y tuvo que iniciar la temporada 2026-2027 de forma progresiva.

    Y con este gol ante el Barcelona, el jugador que viste el dorsal número 10 recuperó su papel como elemento diferencial en el equipo.

    Y aseguró: "Con esta conquista, Ez Abde se coloca en solitario al frente de la lista de goleadores del Real Betis esta temporada, por delante de Marc Bartra, Isco Alarcón y Cucho Hernández, cada uno con 3 goles en todas las competiciones".

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  • El secreto de La Cartuja: Ezzalzouli, líder de los goleadores del Betis

    Torvisco se refirió al impulso moral que recibe Abde Ezzalzouli de la afición del Real Betis en el estadio de La Cartuja, y ese es el secreto de esta explosión goleadora, ya que sus cuatro goles de esta temporada llegaron en ese mismo estadio, entre LaLiga y la Liga de Campeones.

    Ezzalzouli estrenó su cuenta goleadora en la presente temporada ante el Getafe el 17 de septiembre, cuando dio la victoria al equipo del entrenador Manuel Pellegrini sobre el Getafe (1-0).

    Volvió a marcar inmediatamente tras la reanudación de la competición en la liga española, contribuyendo a la contundente victoria sobre el Osasuna (5-2).

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    Esta serie se prolongó con un gol asombroso ante el Oporto (3-2) en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

    El astro del Betis coronó sus esfuerzos con un gol ayer sábado frente al Barcelona, con el que recortó el marcador a 3-2 antes de que el partido terminara 5-2 a favor del conjunto catalán.

    Ezzalzouli también mantuvo su buen momento durante el parón internacional, al marcar un gol de penalti con la selección de Marruecos en el empate ante Malí (1-1) el 4 de octubre.

    Este momento de brillantez llega después de que el jugador de 24 años, natural de la ciudad de Beni Mellal, firmara los mejores números ofensivos de su carrera durante la temporada 2025-2026, con 15 goles y 13 asistencias.

    Antes de eso llegó la temporada 2024-2025 (9 goles y 5 asistencias), y en la temporada 2023-2024, en la que se produjo su debut con el Betis: 5 goles sin asistencias, tras una exitosa cesión en el Osasuna en la temporada 2022-2023, en la que marcó 6 goles y dio dos asistencias.

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