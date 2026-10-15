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Dusan Vlahovic BesiktasGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Kovacevic: «Vlahovic se arrepentirá de dejar la Juventus»

Juventus
D. Vlahovic
Serie A
D. Kovacevic

Habla el exdelantero serbio, que jugó en la Juventus durante el bienio 1999-2001.

Darko Kovacevic, exdelantero de la Juventus en el bienio 1999-2000 (71 partidos y 26 goles), habla de la Juventus en una entrevista con La Gazzetta dello Sport y se detiene especialmente en los delanteros, entre el pasado reciente y el presente.


SOBRE VLAHOVIC

«A Dusan le gusta vestir de blanco y negro: Partizan, Juve y ahora Besiktas. Solo la Fiorentina tenía una camiseta de otros colores. Vlahovic está vinculado a la Juve; quizá él también se arrepienta de su marcha. Lo cierto es que Spalletti echa mucho de menos a un nueve de verdad como Dusan. Había que haberlo retenido en Turín».


  • SOBRE KOLO MUANI Y WOLTEMADE

    «¿Kolo Muani? Es un gran delantero, pero no es un nueve de verdad ni tampoco un goleador. Marcará sus goles, pero un equipo como la Juventus debe tener un auténtico delantero centro. A Spalletti le vendría bien un delantero como yo, pero, si estuviera en su lugar, apostaría por Woltemade. El alemán mide 198 centímetros, tiene técnica y se mueve bien. Siempre me ha gustado; para ser el nueve de la Juventus solo necesita confianza. Quizá marque contra el Celta como hice yo en 2000 y su temporada dé un vuelco: confío en él. Jugar con dos delanteros también puede ser una solución ahora que Yildiz está lesionado. ¿Quién puede marcar la diferencia esta noche? Apuesto por Woltemade, McKennie, Alajbegovic y Conceicao. Tengo debilidad por los regates del hijo de Sergio: su padre era un ganador increíble como jugador».

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