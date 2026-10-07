La Serie A está a punto de reabrir sus puertas y, una vez concluido el parón de selecciones, los clubes ya han empezado a reencontrarse con aquellos jugadores que han estado comprometidos con sus respectivas selecciones. El objetivo es llegar preparados al pitido inicial de la próxima jornada de liga (la 6.ª de la temporada 2026/2027), que dará comienzo a un auténtico tour de force, sobre todo para aquellos equipos inmersos en las competiciones europeas.
Entre ellos está, obviamente, la Juventus, con Luciano Spalletti, que ha podido trabajar en la Continassa durante estas tres semanas con lo justo, tanto por las muchísimas lesiones sufridas desde comienzos de año como por los muchos chicos repartidos por el mundo. Mañana regresarán los últimos sudamericanos, pero de cara al partido del domingo por la noche, que verá a la Juventus enfrentarse al Cagliari a domicilio, el técnico juventino partirá de dos certezas absolutas, aunque opuestas, que afectan a la delantera: Kolo Muani y Woltemade.