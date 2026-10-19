Juventus, Spalletti como Thiago Motta y Tudor. Pirlo lo hizo mucho mejor

Luciano Spalletti, que sustituyó al destituido Igor Tudor el 30 de octubre de 2025, lleva ya un año en el banquillo de la Juventus, entre dos temporadas. La dura derrota del domingo por la noche ante la Lazio en el Allianz Stadium y las declaraciones posteriores al partido hacen que la Juventus caiga en una profunda crisis, con el propio Spalletti ahora bajo examen. Pero veamos cuáles son los números de Spalletti en el banquillo de la Juventus.





En liga, Spalletti ha dirigido a la Juventus en 36 partidos (29 jornadas en 2025/2026 y 7 jornadas en 2026-27). Si nos limitamos a la Serie A, el dato es muy claro: de los 36 partidos, Spalletti ha ganado 18, exactamente la mitad. El balance mejora si se cuentan también las copas, pero solo ligeramente (25 victorias en 47 partidos).





36 partidos de liga con Spalletti en el banquillo

18 victorias

11 empates

7 derrotas

65 puntos conseguidos de los 108 posibles (media de puntos: 1,81 por partido)



