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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, Spalletti como Thiago Motta y Tudor. Pirlo lo hizo mucho mejor

L. Spalletti
Juventus
Serie A

Todos los números de Spalletti y la comparación con sus predecesores

Luciano Spalletti, que sustituyó al destituido Igor Tudor el 30 de octubre de 2025, lleva ya un año en el banquillo de la Juventus, entre dos temporadas. La dura derrota del domingo por la noche ante la Lazio en el Allianz Stadium y las declaraciones posteriores al partido hacen que la Juventus caiga en una profunda crisis, con el propio Spalletti ahora bajo examen. Pero veamos cuáles son los números de Spalletti en el banquillo de la Juventus.


En liga, Spalletti ha dirigido a la Juventus en 36 partidos (29 jornadas en 2025/2026 y 7 jornadas en 2026-27). Si nos limitamos a la Serie A, el dato es muy claro: de los 36 partidos, Spalletti ha ganado 18, exactamente la mitad. El balance mejora si se cuentan también las copas, pero solo ligeramente (25 victorias en 47 partidos).


36 partidos de liga con Spalletti en el banquillo

18 victorias

11 empates

7 derrotas

65 puntos conseguidos de los 108 posibles (media de puntos: 1,81 por partido)


  • LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

    Tomando en consideración los últimos 15 años de la Juventus, desde 2011 hasta hoy, y limitándonos siempre a la liga, sin contar los breves periodos como interinos de Massimo Brambilla (un partido en el banquillo) y Paolo Montero (dos partidos), la Juventus de Spalletti lleva un ritmo muy parecido al de Thiago Motta (que, en proporción, ganaba menos, pero también perdía menos partidos), y solo ligeramente mejor que el de la Juventus de Tudor. Por lo demás, los equipos de Conte, Allegri, Sarri e incluso Pirlo quedan muy lejos. Este es el detalle, según los datos publicados por Sky.


  • LA COMPARACIÓN

    Conte: 273 puntos en 114 partidos (83 victorias, 24 empates, 7 derrotas): 2,39 puntos por partido

    Allegri: 663 puntos en 302 partidos (202 victorias, 57 empates, 43 derrotas): 2,20 puntos por partido

    Sarri: 83 puntos en 38 partidos (26 victorias, 5 empates, 7 derrotas): 2,18 puntos por partido

    Pirlo: 78 puntos en 38 partidos (23 victorias, 9 empates, 6 derrotas): 2,05 puntos por partido

    Spalletti: 65 puntos en 36 partidos (18 victorias, 11 empates, 7 derrotas): 1,81 puntos por partido

    Motta: 52 puntos en 29 partidos (13 victorias, 13 empates, 3 derrotas): 1,79 puntos por partido

    Tudor: 30 puntos en 17 partidos (8 victorias, 6 empates, 3 derrotas): 1,76 puntos por partido


  • PEOR SOLO EN TRES OCASIONES

    Desde 2001 hasta hoy, la Juventus solo ha empezado el campeonato peor en tres ocasiones: en la temporada 2015/16, cuando tras siete jornadas solo tenía 8 puntos (pero luego, tras una remontada espectacular, llegó incluso a ganar el título de la Serie A); en la 2008/2009, cuando sumó 9 (con Ranieri como entrenador; terminó la temporada en segundo puesto); y en la 2022/2023 (10 puntos, segunda temporada de la segunda etapa de Allegri, séptimo puesto final).


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