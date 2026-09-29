Juventus: quién es Ginevra Elkann

Nacida en 1979 en Londres, Ginevra es la hermana de John y Lapo Elkann y nieta de Gianni Agnelli. Productora y directora cinematográfica, es presidenta de Asmara Films y de la Pinacoteca Giovanni y Marella Agnelli. En el plano societario, forma parte del Consejo de Administración de Exor, el holding de la familia Agnelli-Elkann y accionista de referencia de la Juventus.





Licenciada en Comunicación Visual por la American University of Paris, también cursó un máster en Filmmaking en la London Film School.



