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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus: quién es Ginevra Elkann

Juventus
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El perfil de la hermana de John y Lapo Elkann

Posible novedad importante en la cúpula del club turinés. Según ha informado Matteo Moretto, Ginevra Elkann podría ser la nueva presidenta de la Juventus. El periodista Giovanni Albanese, en cambio, escribe: "Desmentido el rumor sobre Ginevra Elkann hacia la presidencia".



  • Nacida en 1979 en Londres, Ginevra es la hermana de John y Lapo Elkann y nieta de Gianni Agnelli. Productora y directora cinematográfica, es presidenta de Asmara Films y de la Pinacoteca Giovanni y Marella Agnelli. En el plano societario, forma parte del Consejo de Administración de Exor, el holding de la familia Agnelli-Elkann y accionista de referencia de la Juventus.


    Licenciada en Comunicación Visual por la American University of Paris, también cursó un máster en Filmmaking en la London Film School.


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