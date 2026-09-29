Juventus, problema muscular para Owusu

En la Juventus, Augusto Owusu ha sufrido una lesión en el recto femoral y deberá permanecer de baja entre dos y tres semanas. Lo informa Sportmediaset, a la espera de confirmación oficial por parte del club turinés. Se trata de un problema surgido en la Continassa durante los últimos entrenamientos, después del partido disputado por el jugador con la camiseta de la Next Gen contra el Desenzano, en la Serie C.





Luciano Spalletti pierde así otra pieza en el centro del campo de cara a los dos próximos compromisos, contra el Cagliari en liga y en la Europa League contra el Celta de Vigo.