Con 22 años, 191 cm de estatura, explosivo y bueno con los pies (en el campeonato brasileño completa una media de 20/25 pases progresivos por partido), Morisco ya ha sido convocado por Ancelotti, que lo alineó como titular en el amistoso contra la India, ganado por 4-0 también gracias a un par de paradas milagrosas suyas.





En su país ya es considerado el heredero de Alisson y es el preferido por delante de su rival Hugo Souza, del Corinthians. Su contrato con el Coritiba vence en diciembre de 2027, por lo que deberían bastar entre 5 y 8 millones para ficharlo.





Una apuesta para la Juventus, que, además de Vicario, tendrá que fichar a otros dos porteros, teniendo en cuenta las situaciones de Neto y Pinsoglio. Por eso, y también a la vista de las restricciones del Settlement Agreement, Carnevali ha descartado grandes gastos para el puesto, salvo un esfuerzo que solo podría hacerse por Palmisani.