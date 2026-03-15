Mark Iuliano, exdefensa de la Juventus, entrevistado por Stile TV, compara el famoso episodio que protagonicé junto al «Fenómeno» brasileño Ronaldo en el Juventus-Inter de la temporada 1997-98 con el que tuvo como protagonistas al jugador de la Juventus Pierre Kalulu y al del Inter Alessandro Bastoni en el último enfrentamiento entre bianconeri y nerazzurri, Inter-Juve 3-2 del pasado 14 de febrero: «Mi episodio con Ronaldo forma parte de otra historia. Quizás este episodio lo borre de la memoria debido a la reacción de Alessandro Bastoni tras la simulación, que indignó mucho, porque después de engañar al árbitro, además te vas a celebrar, en contra de todos los valores de un deporte sano y leal».
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Juventus-Inter, Iuliano: «El incidente entre Bastoni y Kalulu borra el mío con Ronaldo»
Iuliano añade, según informa TuttoJuve.com: «Había sido un partido precioso y lo han echado a perder. Los jueces de línea se han vuelto inútiles si ni siquiera pueden dar su opinión; el árbitro está supeditado al VAR y todos exigimos que el VAR se utilice a petición y no se imponga, y que el árbitro revise las jugadas y decida por su cuenta. Si al árbitro se le asigna el partido y se le paga, debe ser él quien asuma la responsabilidad y, en su caso, cambie sus decisiones, sin que otras cuatro personas le digan lo que tiene que hacer. En mi época éramos lo suficientemente «hombres» como para no pensar en simular».
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