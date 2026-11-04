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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus: Elimoghale, que acaba de renovar su contrato, se suma al primer equipo

Juventus
D. Elimoghale
Serie A

El nacido en 2009 renovó ayer hasta 2029 y hoy se entrena en la Continassa con el primer equipo.

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A las 11:30 ha comenzado en la Continassa el entrenamiento de la Juventus de cara al partido de mañana en casa del AZ Alkmaar, correspondiente a la cuarta jornada de la Europa League. En la sesión, también se han incorporado al primer equipo Elimoghale, Pagnucco, Merola y Owusu.

Precisamente ayer, la Juventus anunció la renovación del contrato de Destiny Elimoghale, nacido en 2009. A continuación, el comunicado de la Juventus: «La trayectoria de Destiny Elimoghale continúa en la Juventus: el delantero nacido en 2009 ha firmado una renovación de contrato que lo vinculará a nuestro club hasta el 30 de junio de 2029».

  • La nota continúa: «Formado desde niño en las categorías inferiores de la Juventus, donde pasó por todas las categorías hasta llegar al sub-17 y al sub-20, Elimoghale debutó esta temporada con la Juventus Next Gen, con la que ha disputado un total de 10 partidos entre la liga y la Copa Italia de Serie C en estos primeros meses.

    El 17 de septiembre de 2026 llegó también la primera convocatoria de su carrera con el primer equipo, con motivo del partido contra el NEC, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League.

    Un jugador con talento y proyección que continuará su proceso de crecimiento en la Juventus: ¡enhorabuena, Destiny, nos vemos en el campo!»

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