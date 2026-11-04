La nota continúa: «Formado desde niño en las categorías inferiores de la Juventus, donde pasó por todas las categorías hasta llegar al sub-17 y al sub-20, Elimoghale debutó esta temporada con la Juventus Next Gen, con la que ha disputado un total de 10 partidos entre la liga y la Copa Italia de Serie C en estos primeros meses.

El 17 de septiembre de 2026 llegó también la primera convocatoria de su carrera con el primer equipo, con motivo del partido contra el NEC, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League.

Un jugador con talento y proyección que continuará su proceso de crecimiento en la Juventus: ¡enhorabuena, Destiny, nos vemos en el campo!»