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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus: cuántos internacionales dejan la Continassa y cuáles son sus compromisos

Juventus
Serie A

Mancini ha convocado a dos jugadores de la Juventus.

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Son 11 los jugadores de la Juventus convocados por sus respectivas selecciones para los compromisos de este parón. A continuación, los nombres de los futbolistas convocados y la lista de los compromisos en los que presumiblemente participarán, según informa la web oficial de la Juventus.

Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina)

Juan Cabal y Jhon Lucumi (Colombia)

Zeki Celik (Turquía)

Federico Gatti y Guglielmo Vicario (Italia)

Jeff Ekhator (Italia sub-21)

Teun Koopmeiners (Holanda)

Weston McKennie (Estados Unidos)

Pape Matar Sarr (Senegal)

Edon Zhegrova (Kosovo)

  • EL CALENDARIO

    Jueves 12 de noviembre

    18:00 h | Turquía-Bélgica - Nations League

    20:00 h | Senegal-Sudán - Clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027

    20:45 h | Italia-Francia - Nations League

    Viernes 13 de noviembre

    18:30 h | Francia sub-21-Italia sub-21 - Amistoso

    20:45 h | Holanda-Grecia - Nations League

    Sábado 14 de noviembre

    01:00 h | Colombia-Chile - Amistoso

    15:00 h | Kosovo-Israel - Nations League

    20:45 h | Suecia-Bosnia y Herzegovina - Nations League

    22:30 h | Haití-Estados Unidos - Concacaf Nations League

    Domingo 15 de noviembre

    20:45 h | Francia-Turquía - Nations League

    20:45 h | Bélgica-Italia - Nations League

    Lunes 16 de noviembre

    14:00 h | Sudán-Senegal - Clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027

    18:15 h | Italia sub-21-Bélgica sub-21 - Amistoso

    20:45 h | Alemania-Holanda - Nations League

    Martes 17 de noviembre

    20:45 h | Irlanda-Kosovo - Nations League

    20:45 h | Bosnia y Herzegovina-Rumanía - Nations League

    Miércoles 18 de noviembre

    00:00 h | Chile-Colombia - Amistoso

    01:00 h | Estados Unidos-Haití - Concacaf Nations League

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