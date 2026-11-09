Juventus: cuántos internacionales dejan la Continassa y cuáles son sus compromisos

Son 11 los jugadores de la Juventus convocados por sus respectivas selecciones para los compromisos de este parón. A continuación, los nombres de los futbolistas convocados y la lista de los compromisos en los que presumiblemente participarán, según informa la web oficial de la Juventus.
Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina)
Juan Cabal y Jhon Lucumi (Colombia)
Zeki Celik (Turquía)
Federico Gatti y Guglielmo Vicario (Italia)
Jeff Ekhator (Italia sub-21)
Teun Koopmeiners (Holanda)
Weston McKennie (Estados Unidos)
Pape Matar Sarr (Senegal)
Edon Zhegrova (Kosovo)