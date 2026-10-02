Juventus-Cremonese, EN DIRECTO

Amistoso hoy para la Juventus de Luciano Spalletti contra la Cremonese en la Continassa. Para la ocasión, Spalletti debe prescindir de los internacionales, pero puede contar con dos jugadores de vuelta tras sus respectivas lesiones: Andrea Cambiaso y Lloyd Kelly. En cambio, no está el nuevo fichaje,Norberto Neto, todavía en fase de readaptación física. Entre los jugadores convocados por Spalletti también hay numerosos jóvenes, entre ellos dos hijos de ilustres futbolistas: Davide Marchisio, nacido en 2009, y Alfonso Montero, nacido en 2007, respectivamente hijos de Claudio y Paolo, dos leyendas de la Juventus.





En cuanto a la Cremonese de Fabio Pecchia, todas las miradas están puestas en Adin Licina, nacido en 2007 y propiedad de la Juventus y cedido a la Cremonese, que ha brillado en este inicio de temporada en la Serie B y en la Coppa Italia.









JUVENTUS-CREMONESE

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