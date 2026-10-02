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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus-Cremonese, EN DIRECTO

Juventus
Cremonese
Serie A

Partido amistoso para la Juventus de Spalletti

Amistoso hoy para la Juventus de Luciano Spalletti contra la Cremonese en la Continassa. Para la ocasión, Spalletti debe prescindir de los internacionales, pero puede contar con dos jugadores de vuelta tras sus respectivas lesiones: Andrea Cambiaso y Lloyd Kelly. En cambio, no está el nuevo fichaje,Norberto Neto, todavía en fase de readaptación física. Entre los jugadores convocados por Spalletti también hay numerosos jóvenes, entre ellos dos hijos de ilustres futbolistas: Davide Marchisio, nacido en 2009, y Alfonso Montero, nacido en 2007, respectivamente hijos de Claudio y Paolo, dos leyendas de la Juventus.


En cuanto a la Cremonese de Fabio Pecchia, todas las miradas están puestas en Adin Licina, nacido en 2007 y propiedad de la Juventus y cedido a la Cremonese, que ha brillado en este inicio de temporada en la Serie B y en la Coppa Italia.



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  • La convocatoria de la Juventus

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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