¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, cerrado el fichaje de Pape Sarr: las cifras y la fórmula de la compra al Tottenham

Juventus
Fichajes
Tottenham
P. Sarr

Operación cerrada para la llegada del centrocampista senegalés a la Juventus

La Juventus ha alcanzado un acuerdo con el Tottenham para el traspaso de Pape Matar Sarr. El acuerdo se ha cerrado entre los clubes para una cesión inicial más una cláusula de opción de compra que se convertirá en obligatoria en determinadas condiciones.

  • El senegalés, nacido en 2002, está previsto hoy, 31 de agosto, en Turín para pasar el reconocimiento médico: la fórmula es la de cesión con obligación de compra en caso de clasificación para la Champions League o la Europa League y de que el jugador alcance el 50% de las presencias.


    La Juventus pagará una cuota de cesión de 2 millones más una cláusula opcional de compra de 28 millones, según Fabrizio Romano. El coste total será, por tanto, de 30 millones entre la cesión y la obligación condicionada.



    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
AC Milán crest
AC Milán
MIL