La Juventus ha alcanzado un acuerdo con el Tottenham para el traspaso de Pape Matar Sarr. El acuerdo se ha cerrado entre los clubes para una cesión inicial más una cláusula de opción de compra que se convertirá en obligatoria en determinadas condiciones.
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Juventus, cerrado el fichaje de Pape Sarr: las cifras y la fórmula de la compra al Tottenham
El senegalés, nacido en 2002, está previsto hoy, 31 de agosto, en Turín para pasar el reconocimiento médico: la fórmula es la de cesión con obligación de compra en caso de clasificación para la Champions League o la Europa League y de que el jugador alcance el 50% de las presencias.
La Juventus pagará una cuota de cesión de 2 millones más una cláusula opcional de compra de 28 millones, según Fabrizio Romano. El coste total será, por tanto, de 30 millones entre la cesión y la obligación condicionada.
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