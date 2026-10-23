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Cm grafica Alajbegovic Juventus Inside 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, así pierdes a Alajbegovic: él puede mejorar, otros ya no

Juventus
K. Alajbegovic
FEATURES
Opinion
Serie A

En la Juventus hay muchos jugadores «veteranos» con limitaciones ya conocidas, que se repiten año tras año con distintos entrenadores. Que las decisiones no condicionen el crecimiento de quienes, en cambio, tienen un amplio margen de mejora.

El 2-2 ante el Rennes en la Europa League no agrava la crisis de la Juventus, pero tampoco la resuelve. Más allá del gol que habría supuesto el 3-2, anulado de forma discutible, y de la reacción positiva que tuvo tras verse por detrás en el marcador, el equipo de Luciano Spalletti también mostró sus numerosas carencias: de carácter, tácticas y técnicas. Su posición en la Europa League sigue siendo buena, con la Juve entre los ocho primeros puestos y el objetivo de clasificarse directamente para octavos de final sin pasar por los playoffs. Un panorama más alentador que el de la liga, donde la Juventus ocupa el octavo puesto.


Más allá de los puntos y las clasificaciones, el Juventus-Rennes dejó muchas conclusiones sobre el equipo, el entrenador y los jugadores. Mientras Luciano Spalletti prueba todas las opciones tácticas, con frecuentes cambios de sistema, incluso durante los partidos, para encontrar el esquema que mejor se adapte a los jugadores de los que dispone, en el plano individual, el partido del jueves por la noche, junto con la derrota ante la Lazio en liga, dejó muchas pistas.


  • QUIÉN NO TIENE MARGEN DE MEJORA

    La sensación es que hay muchos jugadores en la plantilla de la Juventus que no tienen mucho margen de mejora. Con altibajos, más acusados en unos que en otros, en la Juventus hay jugadores cuyo rendimiento se ha mantenido prácticamente igual con Thiago Motta, con Igor Tudor y con Spalletti. Pensemos, por ejemplo, en Bremer, Gatti, Cambiaso, Douglas Luiz, McKennie, Kalulu y Nico Gonzalez, además de los lesionados Locatelli y Thuram. Jugadores ya formados, con un perfil definido, sus virtudes y sus defectos: ¿podrían mejorar mucho con otro entrenador (Conte, Inzaghi)? ¿Podrían dar un salto? Es lícito tener algunas dudas.


  • APOSTAR POR QUIEN PUEDE MEJORAR

    La Juventus, en cambio, debe y puede trabajar con los jugadores recién llegados y, sobre todo, con los más jóvenes. Ellos sí pueden y deben encontrar su identidad y su lugar. Ellos sí tienen margen de mejora, incluso amplio en algunos casos. Y pensamos en Woltemade (aunque con el inconveniente de estar cedido sin opción de compra, por lo que no cabe imaginarlo en un proyecto), pero sobre todo, evidentemente, en Yildiz, cuando vuelva de la lesión, y, en este momento, en Alajbegovic.

  • EL CASO ALAJBEGOVIC

    Hoy queremos detenernos especialmente en el bosnio nacido en 2007. El exjugador del Salzburgo había comenzado bien la temporada, mostrando su clase y su gran potencial, como también se había visto con su selección, pero sus últimas actuaciones han dado señales contrarias. Alajbegovic también ha puesto de su parte, por supuesto, pero existe la duda de que la inestabilidad del equipo, los cambios de sistema, las dudas sobre el futuro del entrenador y las dificultades de los más veteranos, los que en teoría deberían liderar el grupo, estén condicionando negativamente la adaptación del número 17. Una situación que la Juventus debe tratar de evitar por todos los medios.


    En otras palabras: es mejor dar más minutos a un joven de 19 años con potencial para ser un campeón, aun a riesgo de que cometa errores por inexperiencia, que a jugadores cuyas limitaciones (muchas) y cualidades (pocas) son evidentes y de sobra conocidas.

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