El 2-2 ante el Rennes en la Europa League no agrava la crisis de la Juventus, pero tampoco la resuelve. Más allá del gol que habría supuesto el 3-2, anulado de forma discutible, y de la reacción positiva que tuvo tras verse por detrás en el marcador, el equipo de Luciano Spalletti también mostró sus numerosas carencias: de carácter, tácticas y técnicas. Su posición en la Europa League sigue siendo buena, con la Juve entre los ocho primeros puestos y el objetivo de clasificarse directamente para octavos de final sin pasar por los playoffs. Un panorama más alentador que el de la liga, donde la Juventus ocupa el octavo puesto.





Más allá de los puntos y las clasificaciones, el Juventus-Rennes dejó muchas conclusiones sobre el equipo, el entrenador y los jugadores. Mientras Luciano Spalletti prueba todas las opciones tácticas, con frecuentes cambios de sistema, incluso durante los partidos, para encontrar el esquema que mejor se adapte a los jugadores de los que dispone, en el plano individual, el partido del jueves por la noche, junto con la derrota ante la Lazio en liga, dejó muchas pistas.



