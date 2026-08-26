Juventus: Adin Licina se planta, la verdad sobre el Napoli

El ex Bayern de Múnich, que en enero firmó un contrato hasta 2029, esperaba una trayectoria a lo «Yildiz». Sin embargo, la Juventus no puede garantizarle ahora mismo un sitio en el primer equipo, motivo por el que pensaba enviarlo a jugar a la Serie B, al Avellino. Destino rechazado por Licina, que quiere jugar en la Serie A.