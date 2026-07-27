AFP
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¡John Stones cambia de equipo! El defensa inglés llega a un acuerdo personal con el Inter
El Inter se lleva a Stones
Según Sky Sports, Stones ha acordado verbalmente fichar por el Inter como agente libre. Los representantes del defensa inglés negocian un contrato de dos años con los campeones de la Serie A.
Su fichaje refuerza la plantilla de Christian Chivu con experiencia ganadora.
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Despreciando a la élite de la Premier League
El fichaje de Stones por el Inter frustra a Arsenal y Chelsea, que buscaban mantener al defensa en la Premier League.
La Juventus también contactó con su entorno el fin de semana, pero la rapidez del Inter facilitó su llegada a Milán.
Romero sigue en la mira del Inter, que reconstruye su defensa.
El fichaje de Stones es clave en el plan de Chivu para renovar la defensa del Inter. Stones es la prioridad, pero el club sigue interesado en el capitán de los Spurs, Cristian Romero, considerado el gran objetivo defensivo del técnico.
El club podría fichar a ambos si Benjamin Pavard se marcha este mercado, lo que liberaría espacio salarial y de plantilla. De momento, la prioridad es cerrar el fichaje de Stones.
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Una década repleta de trofeos en el Etihad
Stones deja el City con 20 títulos tras diez años desde su fichaje por 47,5 millones de libras procedente del Everton en 2016. Su palmarés incluye seis Premier Leagues, cinco Copas de la Liga, tres Copas de Inglaterra, tres Community Shields, una Liga de Campeones, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes de la FIFA; solo Bernardo Silva y Phil Foden igualan su palmarés en los 132 años del City.
Sin embargo, las lesiones limitaron su participación: la pasada Premier sumó solo 439 minutos por problemas en el muslo, la pantorrilla y otros músculos, tras una campaña en la que apenas jugó 547 minutos y nunca superó el 59 % de los minutos disponibles en liga durante sus diez años en el club.
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