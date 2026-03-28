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Jashari: «Cuando me llamó Ibrahimovic, me temblaba la voz. ¿Cómo se le puede decir que no al Milan?»

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A. Jashari

Jashari cuenta las llamadas que le hicieron Tare e Ibrahimovic para convencerlo de que fichara por el Milan.

Las negociaciones para fichar a Ardon Jashari por el Milan se prolongaron mucho y marcaron gran parte del verano rossonero. El centrocampista suizo llegó procedente del Brujas por un importe total de 37 millones (34 + 3 en concepto de bonificaciones) y con un contrato hasta el 30 de junio de 2030.

En declaraciones a Il Foglio, el jugador nacido en 2000 ha contado cómo fueron los días de las negociaciones, con las llamadas recibidas del director deportivo del Milan, Igli Tare, y de Zlatan Ibrahimovic, pero también ha hablado de su relación con el entrenador Massimiliano Allegri.

  • IMPOSIBLE DECIR QUE NO

    «Había terminado la temporada con el Brujas ganando la Copa y era uno de los mejores jugadores de la plantilla. El club no quería cederme bajo ningún concepto; su postura era clara conmigo respecto a eso. Hablaba todos los días con mi agente, sabiendo del gran interés del Milan. Quería encontrar una solución mejor para ambos: pero, ¿cómo se le puede decir que no al Milan?»

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  • LA LLAMADA DE TARE

    «Estaba de vacaciones en Ibiza y me sonó el teléfono. Contesté enseguida: era Tare y me di cuenta de que el Milan haría todo lo posible por convencerme».

  • IBRAHIMOVIC

    «Diez días después recibí la llamada de Ibrahimovic. Me habló del proyecto y me emocioné. Casi me temblaba la voz, pero estaba listo y motivado para afrontar un nuevo reto».

  • EL NÚMERO 30

    «Pedí el 30 y me lo concedieron. Cuando era niño nunca tuve un número, me bastaba con ver a Messi. Llevaba el 30 y pensé que, si alguna vez jugaba, querría ese mismo número».

  • ALLEGRI

    «Es un maestro. Tiene mucha experiencia, me dice que me implique más, me anima a jugar con intensidad y a lanzar, incluso en los entrenamientos. También porque en los últimos años mi posición ha cambiado mucho».

  • AQUÍ PARA GANAR

    «Estoy aquí para ganar: por mí, por el equipo y por la afición. Queremos volver a la Liga de Campeones y estar entre los equipos más importantes de Europa. Sabemos que tenemos que trabajar duro, pero eso no nos asusta».

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