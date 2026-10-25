El Inter gana 2-1 a la Fiorentina tras remontar un partido que dominó, pero en el que se había visto por debajo 1-0 con la primera y única ocasión clara creada por la Fiorentina. Decisivo para la remontada fue Marcus Thuram, no solo con el gol del momentáneo 1-1, sino también por provocar no uno, sino dos penaltis. El primero, sin embargo, no fue señalado, entre las protestas en San Siro y fuera de él.

En declaraciones a Dazn al final del partido, el francés bromeó al respecto, aunque también alzó la voz contra el estamento arbitral.