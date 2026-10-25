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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, Thuram: «Es extraño: el árbitro cree que simulo y luego me dicen que todas son jugadas de penalti...»

Inter Milán
M. Thuram
Fiorentina
Serie A
Inter Milán vs Fiorentina

El Inter gana 2-1 a la Fiorentina tras remontar un partido que dominó, pero en el que se había visto por debajo 1-0 con la primera y única ocasión clara creada por la Fiorentina. Decisivo para la remontada fue Marcus Thuram, no solo con el gol del momentáneo 1-1, sino también por provocar no uno, sino dos penaltis. El primero, sin embargo, no fue señalado, entre las protestas en San Siro y fuera de él.

En declaraciones a Dazn al final del partido, el francés bromeó al respecto, aunque también alzó la voz contra el estamento arbitral.

  • ENÉSIMA REMONTADA

    "¿Otra remontada más? En el equipo hay confianza en que se puede ganar el partido incluso al final. Lo hemos hecho y sabemos que siempre podemos ganar. ¿Celebración al estilo de Lautaro? Normalmente es él quien marca en los últimos minutos".

  • POLÉMICA ARBITRAL

    «¿También he celebrado mucho el penalti? Sí. Es extraño porque el árbitro siempre piensa que me he tirado. Me sacaron amarilla en Bolonia y dijeron que era penalti. Hoy ha vuelto a pasar. El error es comprensible. Tengo que seguir encarando al rival y acabarán pitando el penalti, como ha sucedido hoy al final».

  • BALÓN DE ORO

    «¿Quién ganará el Balón de Oro? Espero que se lo lleve un francés: Mbappé, Dembele u Olisé»

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