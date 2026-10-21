69' ROJA A BASTONI - En solo 3 minutos, Bastoni ve dos tarjetas amarillas y deja al Inter con 10. El central recibe la primera por protestar al cuarto árbitro y después, en un córner cargado de provocaciones, empuja a Ocheretko con las manos en la cara. Este «vende» bien el empujón y convence al árbitro para que le muestre la segunda amarilla.





66' OCASIÓN - Intervención milagrosa de Riznyk para salvar al Shakhtar. Thuram recibe el balón escorado a la izquierda, recorta hacia su derecha para superar a Marlon y saca un disparo con efecto, ligeramente desviado, que parece destinado a la escuadra del segundo palo. Riznyk vuela y lo manda a córner.





60' OCASIÓN - Los recién entrados agitan enseguida el partido. Diouf y Bisseck combinan en carrera, pero este último es frenado en el último momento dentro del área. La jugada continúa y el balón llega a Bonny, que recorta hacia su derecha y dispara, pero Riznyk detiene el tiro.





55' AMARILLA - Alisson intenta una filigrana «a lo Neymar» y avanza con el balón por encima de la cabeza de Dimarco. Thuram entra con dureza y lo derriba, lo que provoca un corrillo de jugadores protestando. El árbitro acaba mostrando la amarilla al francés.





40' OCASIÓN - ¡Se salva el Inter! En un córner desde la derecha, Barella pierde la marca de Bondar, que le gana por alto y cabecea hacia la escuadra, pero Josep Martinez vuela y despeja el balón lejos de la portería.





21' OCASIÓN - Otra gran parada de Riznyk, que salva un disparo a la media vuelta de Bonny desde la frontal. El balón queda suelto en el área, pero Matvienko se anticipa en el último momento al propio Bonny.





19' PROTESTA DEL INTER - En un córner desde la derecha, Akanji se eleva para prolongar de cabeza y el balón golpea el brazo flexionado de Marlon. El balón queda suelto y Bonny, tras un toque de Barella, remata alto. Para Calvarese, experto arbitral de Prime: «El brazo está flexionado y no es sancionable».





7' - Esta vez es el Inter el que se ve sorprendido. Pedrinho recorre 30 metros con el balón en los pies e intenta un disparo con la izquierda desde la frontal, pero el tiro es desviado y Josep Martinez lo detiene sin dificultad.





5' OCASIÓN - El Inter recupera otro balón y Calhanoglu dispara desde la frontal. El balón se va fuera.





3' OCASIÓN - Sucic recupera el balón y se lo da a Bonny dentro del área. Este asiste a Thuram, que dispara cruzado con la derecha, pero Riznyk salva.





0' Saque inicial en el Giuseppe Meazza de San Siro a las 21





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