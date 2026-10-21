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Bonny InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter-Shakhtar 0-0: Bastoni, expulsado. Parada milagrosa de Riznyk ante Thuram

Inter Milán
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones
Inter Milán vs Shakhtar Donetsk

Sigue el Inter-Shakhtar Donetsk, partido correspondiente a la 3.ª jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Inter vuelve al campo para disputar la tercera jornada de la fase liga de la Champions League 2026/2027 y recibirá al Shakhtar Donetsk en San Siro a partir de las 21:00. Un partido a vida o muerte para el Inter de Cristian Chivu, que aún espera meterse en la pelea por los ocho primeros puestos y debe reaccionar tras las dos derrotas ante el Real Madrid y el Brujas. Más tranquila es la situación de los jugadores de Arda Turan, que llegan al encuentro con cuatro puntos sumados en sus dos primeros partidos.


INTER-SHAKHTAR 0-0

GOLEADORES: -



  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    69' ROJA A BASTONI - En solo 3 minutos, Bastoni ve dos tarjetas amarillas y deja al Inter con 10. El central recibe la primera por protestar al cuarto árbitro y después, en un córner cargado de provocaciones, empuja a Ocheretko con las manos en la cara. Este «vende» bien el empujón y convence al árbitro para que le muestre la segunda amarilla.


    66' OCASIÓN - Intervención milagrosa de Riznyk para salvar al Shakhtar. Thuram recibe el balón escorado a la izquierda, recorta hacia su derecha para superar a Marlon y saca un disparo con efecto, ligeramente desviado, que parece destinado a la escuadra del segundo palo. Riznyk vuela y lo manda a córner.


    60' OCASIÓN - Los recién entrados agitan enseguida el partido. Diouf y Bisseck combinan en carrera, pero este último es frenado en el último momento dentro del área. La jugada continúa y el balón llega a Bonny, que recorta hacia su derecha y dispara, pero Riznyk detiene el tiro.


    55' AMARILLA - Alisson intenta una filigrana «a lo Neymar» y avanza con el balón por encima de la cabeza de Dimarco. Thuram entra con dureza y lo derriba, lo que provoca un corrillo de jugadores protestando. El árbitro acaba mostrando la amarilla al francés.


    40' OCASIÓN - ¡Se salva el Inter! En un córner desde la derecha, Barella pierde la marca de Bondar, que le gana por alto y cabecea hacia la escuadra, pero Josep Martinez vuela y despeja el balón lejos de la portería.


    21' OCASIÓN - Otra gran parada de Riznyk, que salva un disparo a la media vuelta de Bonny desde la frontal. El balón queda suelto en el área, pero Matvienko se anticipa en el último momento al propio Bonny.


    19' PROTESTA DEL INTER - En un córner desde la derecha, Akanji se eleva para prolongar de cabeza y el balón golpea el brazo flexionado de Marlon. El balón queda suelto y Bonny, tras un toque de Barella, remata alto. Para Calvarese, experto arbitral de Prime: «El brazo está flexionado y no es sancionable».


    7' - Esta vez es el Inter el que se ve sorprendido. Pedrinho recorre 30 metros con el balón en los pies e intenta un disparo con la izquierda desde la frontal, pero el tiro es desviado y Josep Martinez lo detiene sin dificultad.


    5' OCASIÓN - El Inter recupera otro balón y Calhanoglu dispara desde la frontal. El balón se va fuera.


    3' OCASIÓN - Sucic recupera el balón y se lo da a Bonny dentro del área. Este asiste a Thuram, que dispara cruzado con la derecha, pero Riznyk salva.


    0' Saque inicial en el Giuseppe Meazza de San Siro a las 21


    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

  • Inter-Shakhtar: ficha del partido

    Inter-Shakhtar 0-0


    Goleadores: -


    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (59' Diouf), Barella, Calhanoglu (59' Zielinski), Sucic, Dimarco (59' Bisseck); Bonny, Thuram.

    Suplentes: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Luis Henrique, Mkhitaryan, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Entrenador: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kauã Elias.

    Suplentes: Fesiun, Traore, Kryskiv, Newerton, Isaque, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Meirelles, Bruninho.

    Entrenador: Arda Turan.


    Árbitro: Osmers (GER)

    Amonestados: Ocheretko (S), Thuram (I), Marlon (S), Sucic (I)

    Expulsado: Bastoni (I) por doble amarilla

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