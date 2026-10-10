Inter-Parma EN DIRECTO

En la sexta jornada de la Serie A, el Inter de Cristian Chivu recibe en el Meazza al Parma de Alberto Gilardino, en su debut en el banquillo ducal tras relevar a Carlos Cuesta durante el parón de selecciones. El Inter reanuda su camino desde el primer puesto de la clasificación, que comparte con la Roma, con 13 puntos fruto de 4 victorias y un empate (precisamente ante la Roma, que mañana jugará en Como). El Parma, en cambio, tiene 4 puntos y antes del parón había logrado su primera victoria en este campeonato, contra el Genoa, después de tres derrotas y un empate. Hoy, todos al campo en San Siro a las 18:00; arbitra Bonacina.





INTER-PARMA

GOLEADORES: