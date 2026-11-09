Inter: cuántos internacionales dejan Appiano y cuáles son sus compromisos

BRASIL
Carlos Augusto
Brasil-Japón, sábado 14/11 a las 11:15 (18:15 hora local) - Amistoso | Singapur
Singapur-Brasil, martes 17/11 a las 11:00 (18:00 hora local) - Amistoso | Singapur
CROACIA
Petar Sucic
Inglaterra-Croacia, jueves 12/11 a las 20:45 (19:45 hora local) - UEFA Nations League | Londres
Croacia-Chequia, domingo 15/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Osijek
FRANCIA
Andy Diouf, Marcus Thuram
Italia-Francia, jueves 12/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Milán
Francia-Turquía, domingo 15/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Burdeos
INGLATERRA
Djed Spence
Inglaterra-Croacia, jueves 12/11 a las 20:45 (19:45 hora local) - UEFA Nations League | Londres
España-Inglaterra, domingo 15/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Madrid
POLONIA
Piotr Zielinski
Rumanía-Polonia, sábado 14/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Bucarest
Polonia-Suecia, martes 17/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Breslavia
SERBIA
Aleksandar Stankovic
Serbia-Alemania, viernes 13/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Belgrado
Grecia-Serbia, lunes 16/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Volos
SUIZA
Manuel Akanji
Eslovenia-Suiza, viernes 13/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Maribor
Suiza-Escocia, lunes 16/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | San Galo
TURQUÍA
Hakan Calhanoglu
Turquía-Bélgica, jueves 12/11 a las 18:00 (20:00 hora local) - UEFA Nations League | Esmirna
Francia-Turquía, domingo 15/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Burdeos