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Pio Esposito InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Inter: cuántos internacionales dejan Appiano y cuáles son sus compromisos

Inter Milán
Serie A

Son cuatro los jugadores del Inter convocados por Mancini.

Próximos partidos
ATA

ATA

Serie A

22 nov 2026

INT

INT

Son 13 los jugadores del Inter que estarán con sus respectivas selecciones durante esta pausa. A continuación, según informa la web oficial del Inter, sus nombres y los compromisos en los que participarán.

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito

Italia-Francia, jueves 12/11 a las 20:45 – UEFA Nations League | Milán

Bélgica-Italia, domingo 15/11 a las 20:45 – UEFA Nations League | Bruselas

  • BRASIL

    Carlos Augusto

    Brasil-Japón, sábado 14/11 a las 11:15 (18:15 hora local) - Amistoso | Singapur

    Singapur-Brasil, martes 17/11 a las 11:00 (18:00 hora local) - Amistoso | Singapur

    CROACIA

    Petar Sucic

    Inglaterra-Croacia, jueves 12/11 a las 20:45 (19:45 hora local) - UEFA Nations League | Londres

    Croacia-Chequia, domingo 15/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Osijek

    FRANCIA

    Andy Diouf, Marcus Thuram

    Italia-Francia, jueves 12/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Milán

    Francia-Turquía, domingo 15/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Burdeos

    INGLATERRA

    Djed Spence

    Inglaterra-Croacia, jueves 12/11 a las 20:45 (19:45 hora local) - UEFA Nations League | Londres

    España-Inglaterra, domingo 15/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Madrid

    POLONIA

    Piotr Zielinski

    Rumanía-Polonia, sábado 14/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Bucarest

    Polonia-Suecia, martes 17/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Breslavia

    SERBIA

    Aleksandar Stankovic

    Serbia-Alemania, viernes 13/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Belgrado

    Grecia-Serbia, lunes 16/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Volos

    SUIZA

    Manuel Akanji

    Eslovenia-Suiza, viernes 13/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Maribor

    Suiza-Escocia, lunes 16/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | San Galo

    TURQUÍA

    Hakan Calhanoglu

    Turquía-Bélgica, jueves 12/11 a las 18:00 (20:00 hora local) - UEFA Nations League | Esmirna

    Francia-Turquía, domingo 15/11 a las 20:45 - UEFA Nations League | Burdeos

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Próximos partidos
ATA

ATA

Serie A

22 nov 2026

INT

INT