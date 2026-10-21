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cm grafica chivu inter 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Inter, Chivu cambia la defensa: la novedad y quién se queda fuera

Inter Milán vs Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones
Inter Milán
Shakhtar Donetsk

Demasiados goles encajados: el entrenador del Inter busca otras soluciones en la Champions

El Inter busca una reacción tras las dificultades en la Champions League y Cristian Chivu estudia una defensa inédita de cara al partido contra el Shakhtar. Según informa La Gazzetta dello Sport, la idea es colocar a Alessandro Bastoni en el centro de la defensa, con Akanji a la derecha y Carlos Augusto a la izquierda, dejando inicialmente fuera a Bisseck. Una solución pensada para mejorar la calidad en la salida de balón y la proyección ofensiva, además de garantizar una mayor solidez.


  • LAS CIFRAS

    Los números exigen una reacción: 15 goles encajados en nueve partidos de la temporada, un balance que lleva al técnico del Inter a buscar nuevos equilibrios. Bastoni, por su parte, relativiza las dificultades defensivas, atribuye muchos de los goles encajados a errores individuales y señala el aspecto mental como uno de los principales problemas surgidos en Europa.


    El defensa también invita a mantener bajas las expectativas y recuerda que la Champions sigue siendo un sueño, no un objetivo que pueda darse por hecho. Contra el Shakhtar, sin embargo, hará falta una victoria para seguir aspirando a la clasificación directa entre los ocho primeros.

  • LA ALINEACIÓN PROBABLE

    Inter, la probable alineación de esta noche ante el Shakhtar.

    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. Entrenador: Chivu.

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