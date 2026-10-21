Inter, Chivu cambia la defensa: la novedad y quién se queda fuera

Los números exigen una reacción: 15 goles encajados en nueve partidos de la temporada, un balance que lleva al técnico del Inter a buscar nuevos equilibrios. Bastoni, por su parte, relativiza las dificultades defensivas, atribuye muchos de los goles encajados a errores individuales y señala el aspecto mental como uno de los principales problemas surgidos en Europa.





El defensa también invita a mantener bajas las expectativas y recuerda que la Champions sigue siendo un sueño, no un objetivo que pueda darse por hecho. Contra el Shakhtar, sin embargo, hará falta una victoria para seguir aspirando a la clasificación directa entre los ocho primeros.