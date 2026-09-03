«¡Increíble!»: Neymar critica el césped del Santos tras un susto por lesión

El ambiente en el Santos se volvió tóxico tras su eliminación en cuartos de final de la Copa do Brasil a manos del rival Palmeiras. Aunque el empate 0-0 confirmó su adiós después de la derrota por 3-0 en la ida, el gran foco de atención siguió siendo el estado de salud de Neymar, que sufrió una lesión en el isquiotibial derecho al final de la primera parte.

Neymar acudió a Instagram para expresar su frustración y lanzó una dura crítica al personal encargado del césped. "Quiero felicitar a nuestro jardinero en Vila Belmiro. Ayer fue el peor campo que ha visto nunca el estadio, lleno de agujeros, porque tuvieron que descompactarlo el día antes del partido. ¡Increíble! Además de jugar contra el rival, estábamos luchando contra el propio campo. Y para rematar, tuvimos que hacer un esfuerzo extra en las aceleraciones y las frenadas porque la superficie estaba muy irregular. No es de extrañar que tres jugadores se lesionaran en la primera parte. Enhorabuena, entonces... Menuda chapuza de trabajo".