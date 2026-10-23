Historia negra: Mourinho, el mayor "instigador" contra el Barcelona

El Barcelona recibe a su eterno rival, el Real Madrid, este domingo, en la décima jornada de la Liga española, en el estadio Spotify Camp Nou.

El diario Mundo Deportivo señaló, en un reportaje, que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, vuelve a interponerse de nuevo en el camino del Barcelona, 13 años después de finalizar su anterior etapa con el conjunto blanco.

El técnico portugués ha elevado el tono de su discurso a lo largo de las semanas previas al partido del domingo, al igual que acostumbraba a hacer en el pasado.

Han pasado 13 años desde el final de la primera etapa de José Mourinho con el Real Madrid, durante la cual el club blanco conquistó los títulos de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Por su parte, el Barcelona ganó durante el periodo del técnico portugués en el Real Madrid dos títulos de la Liga española, un título de la Liga de Campeones de Europa, dos títulos de Supercopa de España, un título de Copa del Rey, un título de Supercopa de Europa y un título de Copa del Mundo de Clubes.

Aquel periodo fue motivo de sembrar más enemistad que de ofrecer fútbol. Y Mourinho ha vuelto ahora en circunstancias similares, después de que su club haya pasado dos años sin lograr ningún título, en un momento en el que el equipo del entrenador Flick se ha hecho con dos títulos de la Liga española, un título de Copa del Rey y dos títulos de Supercopa de España.

Durante las semanas previas al primer clásico de la temporada, Mourinho ya ha comenzado a caldear el ambiente y a dibujar un relato basado en presentarse a sí mismo en la posición de víctima.

No cabe duda de que el punto álgido de la tensión entre Mourinho y el Barcelona llegó cuando asumió la dirección técnica del Real Madrid, pero la primera chispa entre ambas partes se encendió antes de eso, durante las eliminatorias entre el Barcelona y el Chelsea, y después en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa entre el Inter de Milán y el Barcelona, enfrentamientos que avivó el técnico portugués, que siempre ha tratado la victoria sobre el club catalán como un desafío personal.