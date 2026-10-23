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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
Traducido por

Historia negra: Mourinho, el mayor "instigador" contra el Barcelona

FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
España

De Chelsea e Inter al Real Madrid: la historia de la enemistad de Mourinho con el Barcelona

El Barcelona recibe a su eterno rival, el Real Madrid, este domingo, en la décima jornada de la Liga española, en el estadio Spotify Camp Nou.

El diario Mundo Deportivo señaló, en un reportaje, que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, vuelve a interponerse de nuevo en el camino del Barcelona, 13 años después de finalizar su anterior etapa con el conjunto blanco.

El técnico portugués ha elevado el tono de su discurso a lo largo de las semanas previas al partido del domingo, al igual que acostumbraba a hacer en el pasado.

Han pasado 13 años desde el final de la primera etapa de José Mourinho con el Real Madrid, durante la cual el club blanco conquistó los títulos de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Por su parte, el Barcelona ganó durante el periodo del técnico portugués en el Real Madrid dos títulos de la Liga española, un título de la Liga de Campeones de Europa, dos títulos de Supercopa de España, un título de Copa del Rey, un título de Supercopa de Europa y un título de Copa del Mundo de Clubes.

Aquel periodo fue motivo de sembrar más enemistad que de ofrecer fútbol. Y Mourinho ha vuelto ahora en circunstancias similares, después de que su club haya pasado dos años sin lograr ningún título, en un momento en el que el equipo del entrenador Flick se ha hecho con dos títulos de la Liga española, un título de Copa del Rey y dos títulos de Supercopa de España.

Durante las semanas previas al primer clásico de la temporada, Mourinho ya ha comenzado a caldear el ambiente y a dibujar un relato basado en presentarse a sí mismo en la posición de víctima.

No cabe duda de que el punto álgido de la tensión entre Mourinho y el Barcelona llegó cuando asumió la dirección técnica del Real Madrid, pero la primera chispa entre ambas partes se encendió antes de eso, durante las eliminatorias entre el Barcelona y el Chelsea, y después en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa entre el Inter de Milán y el Barcelona, enfrentamientos que avivó el técnico portugués, que siempre ha tratado la victoria sobre el club catalán como un desafío personal.

  • Acta de hechos

    El primer enfrentamiento entre Mourinho y el Barcelona llegó en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2004-2005. Tras finalizar el partido de ida con victoria del Barcelona por 2-1, después de remontar su desventaja gracias a la expulsión de Drogba por doble amonestación, Mourinho apareció en la rueda de prensa y acusó al entrenador Frank Rijkaard de dirigirse al vestuario del árbitro Anders Frisk para intimidarlo.

    En el partido de vuelta, el Chelsea se clasificó con un gol de John Terry, después de que Ricardo Carvalho cometiera una falta clara sobre el portero del Barcelona Víctor Valdés. Unos meses después, las amenazas de los aficionados del Chelsea llevaron al árbitro Frisk a retirarse del arbitraje.

    En la temporada siguiente, tras una serie de entradas violentas de Asier del Horno contra Lionel Messi, que terminaron con la expulsión del jugador vasco, Mourinho acusó a la estrella argentina de realizar una actuación teatral de altísimo nivel.

  • Mourinho espera el veredicto en el aparcamiento

    La etapa de Mourinho con el Inter de Milán no fue menos tensa, ya que el partido de ida, según el artículo, estuvo marcado por graves errores arbitrales cometidos por su compatriota Ovrebo Pinqueirinsa, mientras que el técnico celebró de forma exagerada tras el partido de vuelta, antes de que el Barcelona lo castigara activando los aspersores de agua en el estadio del Camp Nou.

    A pesar de todo lo anterior, nada se compara con los episodios de tensión, e incluso de violencia en ocasiones, que se vivieron entre los años 2010 y 2013, durante la primera etapa de Mourinho con el Real Madrid.

    La lista de aquellos episodios es tan larga que resulta difícil enumerarla, comenzando por la lectura de una lista con los nombres de árbitros a los que se acusaba de favorecer al Barcelona, hasta su afirmación de que "sentiría vergüenza si ganara de la manera en que gana Guardiola", después de que el técnico catalán le diera una lección en la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre ambos equipos en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2010-2011.

    Entre esos episodios figura también la imagen de Mourinho esperando al árbitro en el túnel del estadio del Camp Nou, además del lamentabilísimo incidente en el que clavó su dedo en el ojo de Tito Vilanova, que supuso el punto culminante de sus comportamientos vergonzosos.

  • Las escenas de violencia protagonizadas por los jugadores del técnico Mourinho

    Tampoco se pueden ignorar las escenas de violencia protagonizadas por los jugadores de Mourinho, con las que los árbitros fueron permisivos, especialmente contra Messi. Sergio Ramos, Xabi Alonso, Ricardo Carvalho, Álvaro Arbeloa, Marcelo y Pepe fueron algunos de los jugadores más destacados que se vieron implicados en aquellos hechos.

    Mourinho preparaba el terreno en cada ocasión para elaborar un relato que justificara lo ocurrido. Y esta vez ya ha comenzado, al hablar del «gato», así como de los horarios de los partidos.

    Esto significa que el entrenador Hansi Flick tiene ante sí una tarea adicional: mantener el autocontrol y no dejarse arrastrar por las provocaciones.

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