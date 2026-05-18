Harry Kane pide el mismo sueldo que Jamal Musiala para renovar con el Bayern de Múnich

El capitán de los Tres Leones se ha convertido en pieza clave del futuro del Bayern de Múnich. Aunque se habló de un regreso a la Premier League, Kane quiere quedarse en el Allianz Arena. Pero las negociaciones se atascan por sus futuros ingresos: el jugador de 32 años pide un salario a la altura del de Musiala. Según Kicker, el club quiere ajustar su salario a la estructura salarial, pero Kane pide ganar lo mismo que Musiala.

Kane no aceptaría un contrato inferior, sobre todo porque la Liga Profesional Saudí le ofrecería el doble de su salario actual. A pesar de las complejidades económicas, el Bayern se muestra optimista, pues tiene las mejores cartas en la negociación. Su prioridad es retener a su figura clave, ya integrada en la vida de Múnich dentro y fuera del campo.







