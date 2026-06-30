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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Haaland sentenció el 2-1 de Noruega ante Costa de Marfil: Brasil pasa a octavos

Noruega
Ivory Coast vs Noruega
Ivory Coast
World Cup

Vive con nosotros EN DIRECTO los octavos de final del Mundial.

Octavos de final

Costa de Marfil-Noruega 1-2

Goleadores: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)


Noruega, liderada por Haaland, debuta con victoria 2-1 en la fase eliminatoria del Mundial 2026. Tras eliminar a Alemania y Holanda, el equipo de Stale Solbakkenvenció en los minutos finales a un peligroso rival, la Costa de Marfil de Emerse Fae, en los octavos de final disputados a las 19:00 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, gracias a los goles de Nusa, con un tiro con efecto, el exjugador del Atalanta Diallo, con una joya tras varios regates, y el tanto decisivo de Haaland, su quinto en el Mundial. Noruega vuelve a octavos 28 años después y se medirá a Brasil de Carlo Ancelotti el domingo 5 de julio a las 22:00. Las escandinavas llegaron segundas en su grupo tras Francia, con dos triunfos y una caída, mientras que los marfileños, con Franck Kessie, quedaron eliminados en su debut mundialista tras terminar segundos detrás de Alemania.




  • LOS OBJETIVOS Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS:

    90'+1' - ¡Espléndida parada de Nyland, que detiene el tiro libre de Diallo a pocos centímetros del empate!


    87' - ¡Haaland marca el 2-1 para Noruega! Bobb asiste a Berg, quien centra para el goleador del Manchester City, que anota su quinto gol en el Mundial.


    74' - Empate de Costa de Marfil: Diallo recibe de Pepe, encara a Nyland y marca el 1-1.


    66' - ¡Diallo saca sobre la línea el remate de Heggem tras un córner y un cabezazo de Sorloth.


    55' - Costa de Marfil cerca el empate: Nyland detiene el zurdazo de Pepe tras la asistencia de Heggem.


    42' - Noruega lo intenta en un córner: Sorloth casi remata, Heggem y Haaland rozan el balón, que se marcha fuera.


    41' - ¡Noruega cerca del segundo! Haaland remata con la izquierda, pero Sangaré saca el balón de la línea.


    39' - ¡Gol de Noruega, Nusa! Recibe de Odegaard, se gira y la coloca en el segundo palo. Noveno gol con la selección. 1-0.


    28' - Gran ocasión para Costa de Marfil: Diomandé centra al segundo palo, Pepe remata al centro, pero nadie llega para empujarla a puerta vacía.


    21' - Reacción marfileña: Konan entra al área y dispara alto.


    3' - Noruega responde: Sorloth habilita a Pedersen, quien centra para Haaland; su cabezazo se va alto.

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  • EL MARCADOR:

    Costa de Marfil-Noruega 1-2

    Goles: 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)


    Costa de Marfil (4-3-3): Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (Touré, 90+3); Kessie, Sangaré, Oulai (Diallo, 61); Diomandé (Guessand, 90+3), Bonny (Wahi, 61), Pepe (Diakité, 87). Entrenador: Fae


    NORUEGA (4-3-3): Nyland; Pedersen (83' Aursnes), Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth (71' Bobb), Haaland, Nusa (71' Schjelderup). Seleccionador: Solbakken



    Amonestado: Nusa (N)

    Expulsados: –

    Asistencias: Odegaard (N), Pepe (C), Berg (N)

    Árbitro: J. Valenzuela (VEN)