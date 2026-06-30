90'+1' - ¡Espléndida parada de Nyland, que detiene el tiro libre de Diallo a pocos centímetros del empate!





87' - ¡Haaland marca el 2-1 para Noruega! Bobb asiste a Berg, quien centra para el goleador del Manchester City, que anota su quinto gol en el Mundial.





74' - Empate de Costa de Marfil: Diallo recibe de Pepe, encara a Nyland y marca el 1-1.





66' - ¡Diallo saca sobre la línea el remate de Heggem tras un córner y un cabezazo de Sorloth.





55' - Costa de Marfil cerca el empate: Nyland detiene el zurdazo de Pepe tras la asistencia de Heggem.





42' - Noruega lo intenta en un córner: Sorloth casi remata, Heggem y Haaland rozan el balón, que se marcha fuera.





41' - ¡Noruega cerca del segundo! Haaland remata con la izquierda, pero Sangaré saca el balón de la línea.





39' - ¡Gol de Noruega, Nusa! Recibe de Odegaard, se gira y la coloca en el segundo palo. Noveno gol con la selección. 1-0.





28' - Gran ocasión para Costa de Marfil: Diomandé centra al segundo palo, Pepe remata al centro, pero nadie llega para empujarla a puerta vacía.





21' - Reacción marfileña: Konan entra al área y dispara alto.





3' - Noruega responde: Sorloth habilita a Pedersen, quien centra para Haaland; su cabezazo se va alto.