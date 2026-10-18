En el tiempo añadido de la primera parte del partido entre la Fiorentina y el Como, se le anuló a la Fiorentina un gol de Pongracic por fuera de juego del defensa central croata en una falta lanzada por Mastantuono desde el sector izquierdo de tres cuartos de campo. El gol del 2-2, que habría supuesto el doblete para el exjugador del Lecce, fue anulado.





Los árbitros estuvieron algo más de cinco minutos revisando la jugada ante el monitor, sin que Paterna, desde el VAR, lograra determinar con ayuda de la tecnología si el gol era válido o no. En los labios del árbitro Di Bello se lee claramente: «Vale, espero».