El equipo de Ancelotti gana a los Blues con goles de Ceballos y Brahim; los blancos dieron una lección de lo que es ser un equipo de primer nivel.

El marcador terminó 2-1 al final, pero, si no viste el juego, es importante saber que no estuvo tan reñido. Los resultados pueden ser engañosos a veces, y éste fue uno de esos. El abismo en clase estaba ahí para que todos lo vieran, incluso si no aparecía en el marcador.

El Real Madrid es mucho mejor que el Chelsea. No hacía falta un amistoso de pretemporada para decirnos eso. Sin embargo, la victoria por 2-1 demostró cuán grande era esa brecha. El Real Madrid está preparado para que empiece su temporada. ¿Chelsea? No está cerca.

Lucas Vázquez abrió el marcador para el Madrid, aunque Dani Ceballos aún puede afirmar que lo metió. Brahim Díaz luego puso el 2-0, superando a Filip Jorgensen para anotar en lo que fue una actuación de Jugador del Partido. Noni Madueke consiguió un gol de consolación pero, siendo realistas, eso fue todo: un gol de consolación. Chelsea tenía algo por lo que estar entusiasmado, pero eso era todo.

La temporada del Real Madrid comienza el 14 de agosto con la Supercopa de la UEFA. El Chelsease medirá el 18 de agosto ante el Manchester City tras un último amistoso contra el Inter. Un equipo está listo para su temporada y el otro no... no será difícil adivinar cuál es cuál.

GOAL analiza a los ganadores y perdedores del Bank of America Stadium...