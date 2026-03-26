Gabriel Jesús regresa al Palmeiras tras recibir permiso del Arsenal

Aunque ahora mismo su prioridad es la lucha del Arsenal por los títulos, Jesús ha expresado abiertamente su apego al Palmeiras de São Paulo, lo que tal vez apunte a un futuro regreso.

En declaraciones a Globo Esporte sobre su paso por el campo de entrenamiento, Gabriel Jesús dijo: «Siempre me he asegurado de estar en el campo de entrenamiento durante los descansos a lo largo de mi carrera. Creo que se pueden disfrutar muchas cosas, pasar tiempo con la familia y los seres queridos, sin descuidar la salud y la forma física. Todo el mundo sabe que el Palmeiras es como mi casa, es donde crecí, y siempre tengo las puertas abiertas para ir al club, no es ningún secreto. El Arsenal y el Palmeiras tienen una excelente relación, y acordaron dejarme entrenar aquí».