Alessandro Florenzi habló en Sky Sport 24 sobre la conversación que mantuvo con Mike Maignan y Davide Bartesaghi, sus excompañeros de equipo: «Hablé con Maignan y Bartesaghi antes de que volvieran al túnel: estaban contentos y me transmitieron que necesitaban esta victoria. La necesitaban para levantar el ánimo y seguir adelante en un camino que no es fácil».
Florenzi: «He hablado con Maignan y Bartesaghi, me han dicho que...»
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Después continúa: «El Milan que hemos visto esta noche es un Milan que sin duda invita al optimismo y, como también decían desde el plató, para mí Rabiot y Pulisic, además del partidazo de Moreira, son los líderes sobre el campo de los que a este Milan le cuesta prescindir».
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