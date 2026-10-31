Florenzi: «He hablado con Maignan y Bartesaghi, me han dicho que...»

Alessandro Florenzi habló en Sky Sport 24 sobre la conversación que mantuvo con Mike Maignan y Davide Bartesaghi, sus excompañeros de equipo: «Hablé con Maignan y Bartesaghi antes de que volvieran al túnel: estaban contentos y me transmitieron que necesitaban esta victoria. La necesitaban para levantar el ánimo y seguir adelante en un camino que no es fácil».