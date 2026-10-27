Según se lee en el comunicado oficial de la Fiorentina: «La ACF Fiorentina comunica que, esta mañana, el futbolista Marin Pongracic fue sometido a pruebas clínicas e instrumentales tras la lesión sufrida durante el partido de liga Inter-Fiorentina».
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Fiorentina: Pongracic sufre una lesión; el parte médico
El comunicado continúa: «Las pruebas realizadas han revelado una lesión miofascial en la cabeza larga del bíceps femoral del muslo derecho. El futbolista ya ha comenzado el proceso terapéutico y de rehabilitación establecido y será reevaluado en las próximas semanas».
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