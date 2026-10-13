Fiorentina, Mastantuono operado de una mano

La Fiorentina también ha confirmado en su comunicado los plazos de recuperación tras esta operación. O, mejor dicho, ha reiterado que la intervención no impedirá a Mastantuono volver de inmediato al campo y estar a plena disposición para el próximo partido, en el que la Fiorentina se enfrentará al Como en Florencia:

«A partir de mañana, el futbolista reanudará su actividad habitual con el grupo y estará a plena disposición para el próximo partido de liga».