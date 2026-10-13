¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Mastantuono FiorentinaGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Fiorentina, Mastantuono operado de una mano

Fiorentina
Como
Serie A
F. Mastantuono
Fiorentina vs Como

La Fiorentina ha comunicado que el mediapunta argentino Franco Mastantuono ha tenido que someterse hoy a una operación para solucionar el problema en la mano que sufrió durante el partido de liga que perdió ante el Genoa. El exjugador del Real Madrid ya ha sido operado, pero debería volver a estar a disposición de Vanoli gracias al uso de una férula.


  • EL COMUNICADO

    Este es el comunicado oficial de la Fiorentina sobre la intervención a la que se ha sometido hoy: «ACF Fiorentina comunica que, en la tarde de hoy, el futbolista Franco Mastantuono se ha sometido a una intervención ambulatoria de reducción y osteosíntesis de una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida a raíz de un traumatismo contuso durante el partido de liga Genoa-Fiorentina»

  • DISPONIBLE DE INMEDIATO

    La Fiorentina también ha confirmado en su comunicado los plazos de recuperación tras esta operación. O, mejor dicho, ha reiterado que la intervención no impedirá a Mastantuono volver de inmediato al campo y estar a plena disposición para el próximo partido, en el que la Fiorentina se enfrentará al Como en Florencia:

    «A partir de mañana, el futbolista reanudará su actividad habitual con el grupo y estará a plena disposición para el próximo partido de liga».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
FIO

FIO

Serie A

18 oct 2026

COM

COM