Luca Marelli, experto arbitral de DAZN, comenta: «De verdad no entiendo cómo no ha señalado falta y cómo se ha dado por válido este gol. Kempf no hace nada para evitar el contacto y, además, sujeta claramente al jugador de la Fiorentina, que queda atrapado como en una tenaza. Era falta clarísima».





Recordemos que el árbitro del partido es Di Bello, con Pezzuto en el VAR.



