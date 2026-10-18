Protestas de la Fiorentina por el primer gol del Como en el partido de esta tarde en el Franchi, correspondiente a la séptima jornada de la Serie A. La jugada: Liberali bate a De Gea con un gran disparo de zurda con efecto, pero hay grandes protestas de la Fiorentina por una falta de Kempf sobre Gonçalves justo antes, al inicio de la jugada.
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Fiorentina-Como, Marelli: «No entiendo cómo se ha dado por válido este gol, era falta clarísima»
Luca Marelli, experto arbitral de DAZN, comenta: «De verdad no entiendo cómo no ha señalado falta y cómo se ha dado por válido este gol. Kempf no hace nada para evitar el contacto y, además, sujeta claramente al jugador de la Fiorentina, que queda atrapado como en una tenaza. Era falta clarísima».
Recordemos que el árbitro del partido es Di Bello, con Pezzuto en el VAR.
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