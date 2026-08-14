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Final dramático: dos versiones contradictorias tras el fracaso del fichaje de la estrella de Marruecos

Fichajes
Primera División
N. Aguerd
Marruecos
Real Sociedad
Marsella
Ligue 1
España
Marruecos
Francia

En el mercado de fichajes, imprevisible por naturaleza, pocos acontecimientos generan tanto revuelo como el desplome de una operación cuando solo faltaba un paso para su firma. Y eso es exactamente lo que ha vivido la Real Sociedad en las últimas horas con Nayef Aguerd.

La estrella marroquí, perteneciente a las filas del Marsella, había acordado prácticamente todo para vestir la camiseta de la Real Sociedad. 

Había un entendimiento entre ambos clubes, la voluntad del jugador de completar el traspaso era total y a la operación no le quedaban más que los trámites habituales del reconocimiento médico.

Pero en un desenlace tan dramático y extraño como insólito, la operación se vino abajo por completo en el último momento.

El diario "Mundo Deportivo" explicó que el desplome de la operación abrió la puerta a dos versiones contradictorias sobre las verdaderas razones que llevaron a dinamitar el acuerdo, después de que el jugador estuviera a las puertas de llegar al estadio de Anoeta.

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    La versión de Nayef Aguerd

    Por un lado, está la versión que llega del círculo más cercano al jugador y, según esta versión, el factor decisivo fue una conversación directa entre Aguerd y el entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo.

    Durante esa conversación, el técnico estadounidense trasladó al jugador la necesidad urgente de rendir a su nivel desde el primer minuto, con la obligación de asumir de inmediato el puesto titular para afrontar la exigente serie de partidos que espera a la Real Sociedad, que asciende a 8 encuentros antes del parón internacional.

    Y dado que el defensa regresaba de un largo periodo de inactividad, tras haber pasado por el quirófano el pasado mes de marzo debido a una molesta inflamación en la zona del pubis, el propio jugador consideró que comprometerse con unas exigencias físicas tan duras, sin disponer de un periodo previo para recuperar el ritmo de competición, suponía un riesgo, por lo que decidió frenar la operación.

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  • Nayef Aguerd(C)Getty Images

    La historia de la Real Sociedad

    Sin embargo, desde dentro de la Real Sociedad, el panorama se ve muy diferente.

    Según información revelada por el diario Noticias de Gipuzkoa, la clave de la discrepancia residía en el aspecto médico.

    Tras someterse el jugador a un reconocimiento médico inicial en Francia bajo la supervisión del cuerpo médico de su club de origen, los informes que se enviaron a la Real Sociedad despertaron serias dudas dentro del club vasco.

    El departamento médico de la Real Sociedad puso en tela de juicio los resultados de las pruebas, que no garantizaban que el central, tras meses alejado de la competición a causa de la operación quirúrgica en la zona del pubis, fuera a ser capaz de jugar sin sentir dolor.

    El club temía que el jugador, dada su situación actual, quizá no pudiera recuperar el nivel físico adecuado para competir con la máxima intensidad y con suficientes garantías.

    Pese a la gran diferencia entre ambas versiones, las dos coinciden en un punto indiscutible: la acuciante necesidad de la Real Sociedad, pues el conjunto vasco no buscaba una operación de futuro ni una apuesta a largo plazo, sino una solución capaz de generar un impacto inmediato en la línea defensiva.

    La defensa de la Real Sociedad padece actualmente una grave escasez de efectivos, a causa de los problemas físicos que sufre Jon Pacheco, mientras que el equipo solo cuenta con un número limitado de centrales: Jon Martín, que tiene ficha del filial, y Zubeldia, además del jovencísimo Beitia.

    Por este motivo, la necesidad de incorporar a un central zurdo con experiencia y capacidad de liderazgo era, y sigue siendo, una prioridad absoluta para la Real Sociedad, que persigue ese objetivo durante todo el mercado de fichajes de verano.

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