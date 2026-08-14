Final dramático: dos versiones contradictorias tras el fracaso del fichaje de la estrella de Marruecos

En el mercado de fichajes, imprevisible por naturaleza, pocos acontecimientos generan tanto revuelo como el desplome de una operación cuando solo faltaba un paso para su firma. Y eso es exactamente lo que ha vivido la Real Sociedad en las últimas horas con Nayef Aguerd.

La estrella marroquí, perteneciente a las filas del Marsella, había acordado prácticamente todo para vestir la camiseta de la Real Sociedad.

Había un entendimiento entre ambos clubes, la voluntad del jugador de completar el traspaso era total y a la operación no le quedaban más que los trámites habituales del reconocimiento médico.

Pero en un desenlace tan dramático y extraño como insólito, la operación se vino abajo por completo en el último momento.

El diario "Mundo Deportivo" explicó que el desplome de la operación abrió la puerta a dos versiones contradictorias sobre las verdaderas razones que llevaron a dinamitar el acuerdo, después de que el jugador estuviera a las puertas de llegar al estadio de Anoeta.