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Gianluca Minchiotti
Traducido por

FIGC: Malagò se ha inscrito como delegado del Aniene de fútbol sala

Italia
Serie A

El actual comisario volverá a presentarse a las elecciones a la presidencia de la FIGC en diciembre.

Tras las polémicas y los asuntos legales que llevaron a la intervención de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò se ha inscrito en la FIGC a través del Circolo canottieri Aniene como delegado del equipo de fútbol sala. Así lo ha sabido la ANSA. La Liga de la Serie A ha reiterado su pleno apoyo a presentarlo de nuevo como candidato a la presidencia de la federación en la asamblea del próximo 14 de diciembre.


  • El Canottieri Aniene, del que Malagò es presidente honorario, ha vuelto a afiliarse a la Federación Italiana de Fútbol esta temporada y participa en el campeonato de Serie D de fútbol sala.

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