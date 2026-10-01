La decisión de Diana Bianchedi de dimitir como jefa de delegación de la selección italiana a raíz de las declaraciones del ministro de Deportes, Andrea Abodi (que había criticado su postura discrepante con el presidente Buonfiglio sobre la intervención de la federpesi), «es una elección que no puedo más que compartir. La entrada de Abodi es poco convencional, agramatical, fuera de lugar. Creo que es imposible no darle la razón». Lo dice Giovanni Malagò, presidente de la FIGC, al margen de la asamblea de la Lega Pro, según informa ANSA.
«No me parece que por parte del ministro haya sido la única salida sobre cuestiones que afectan al fútbol. Los hechos me parecen muy claros», añade Malagò.