«Diana se ha sentido especialmente molesta por el hecho de que el ministro de Deporte entre en el fondo de lo que son los comportamientos dentro de la junta -explica Malagò-. El juicio es unánime si vas a mirar, es un hecho lo que está sucediendo. Aquí no se trata de ser amigos de Mario o de Carlo, de Giovanni o de Luciano: es evidente que hay esta clara intervención que, en mi opinión, es absolutamente equivocada, en nombre de lo que son las dinámicas de la autonomía del deporte».





Sobre su futuro al frente de la Figc, Malagò aclara: «Estoy muy tranquilo. Me equivocaré, no lo sé: pero no lo creo. Lo hago como voluntario, lo hago porque fui elegido y tuve el consenso de los votos. Y fueron los demás quienes me llamaron. Con estos presupuestos, ¿por qué no debería estar sereno?».