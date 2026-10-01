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Giovanni Malago Getty Images
Gianluca Minchiotti
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FIGC, Malagò ataca al ministro Abodi: «Sobre Bianchedi, una salida desmañada y fuera de lugar»

Italia
Serie A

El presidente de la Federación de Fútbol: «Existe esta evidente intervención que, en mi opinión, es absolutamente equivocada, en nombre de lo que son las dinámicas de la autonomía del deporte».

La decisión de Diana Bianchedi de dimitir como jefa de delegación de la selección italiana a raíz de las declaraciones del ministro de Deportes, Andrea Abodi (que había criticado su postura discrepante con el presidente Buonfiglio sobre la intervención de la federpesi), «es una elección que no puedo más que compartir. La entrada de Abodi es poco convencional, agramatical, fuera de lugar. Creo que es imposible no darle la razón». Lo dice Giovanni Malagò, presidente de la FIGC, al margen de la asamblea de la Lega Pro, según informa ANSA.


«No me parece que por parte del ministro haya sido la única salida sobre cuestiones que afectan al fútbol. Los hechos me parecen muy claros», añade Malagò.

  • «Diana se ha sentido especialmente molesta por el hecho de que el ministro de Deporte entre en el fondo de lo que son los comportamientos dentro de la junta -explica Malagò-. El juicio es unánime si vas a mirar, es un hecho lo que está sucediendo. Aquí no se trata de ser amigos de Mario o de Carlo, de Giovanni o de Luciano: es evidente que hay esta clara intervención que, en mi opinión, es absolutamente equivocada, en nombre de lo que son las dinámicas de la autonomía del deporte».


    Sobre su futuro al frente de la Figc, Malagò aclara: «Estoy muy tranquilo. Me equivocaré, no lo sé: pero no lo creo. Lo hago como voluntario, lo hago porque fui elegido y tuve el consenso de los votos. Y fueron los demás quienes me llamaron. Con estos presupuestos, ¿por qué no debería estar sereno?».

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