«La Juve lleva un par de años intentando traer de vuelta a Sandro Tonali a Italia. El propio jugador también lo está intentando con bastante convicción». Así lo afirma Fabrizio Romano en su canal de YouTube, y luego precisa: el problema para los bianconeri es negociar con el Newcastle.





«Sandro Tonali no lo está haciendo nada mal en el Newcastle desde que, en fin, regresó; ha mantenido un nivel muy, muy alto», explica Fabrizio Romano. Sobre Sandro Tonali, chicos, ya os decíamos durante las últimas semanas que la orientación de la operación Tonali de cara al verano de 2026 apunta cada vez más hacia Inglaterra, donde ya se encuentra claramente en el Newcastle, pero donde puede dar un salto más. Bueno, la cuestión, también en este caso, es financiera, económica. Para la Juventus, Tonali ha sido siempre en los últimos años una obsesión. Lo fue para Cristiano Giuntoli y lo fue para el propio Comolli el verano pasado».



