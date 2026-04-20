«¡Extraordinario!» Timo Werner se convierte en el héroe del partido tras su triste despedida del RB Leipzig

El delantero de 30 años acaparó los focos en San José tras la séptima victoria en ocho partidos: marcó el 2-0 (m. 56) y asistió a Ousseni Bouda en el 1-0 (m. 53). «Se nota que Timo será un jugador especial para nosotros», elogió el entrenador Bruce Arena. Aunque aún «le llevará un poco de tiempo recuperar su forma física y su ritmo, es un jugador extraordinario. Será un gran refuerzo para nuestro equipo».

Werner, fichado en enero del RB Leipzig, se perdió varios encuentros por lesión, pero en sus cinco partidos ha sumado un gol y tres asistencias. «Es el doble de divertido marcar un gol bonito. Lo importante era volver a aparecer en el marcador. Me alegra haber ayudado y haber ganado», declaró Werner.

Con 21 puntos, San José igualó a los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller en la Conferencia Oeste, mientras que el LAFC es tercero con 16.