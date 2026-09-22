Exor, la sociedad de cartera de la familia Elkann-Agnelli, ha publicado los resultados semestrales a 30 de junio de 2026. El valor neto de los activos (NAV) por acción ha disminuido un 3,9% en la primera parte del año, frente al +11,8% del índice global MSCI World. En la cartera de la holding también están los activos de Juventus y Ferrari.El valor de la participación en la sociedad turinesa ha bajado de los 789 millones de euros del 31 de diciembre de 2025 a los 557 millones del 30 de junio de 2026, con una disminución del 29%. El de la participación en Ferrari, en cambio, ha subido de 12.037 a 12.250 millones, con un incremento del 3%.
Exor, el valor de la Juventus cae en 232 millones
-232 MILLONES
Gazzetta.it, que recoge estos datos, recuerda que para las participaciones cotizadas como Juventus y Ferrari, Exor ya no registra en su cuenta de resultados la parte de beneficios o pérdidas obtenidos por las sociedades participadas a través del método de la participación: la participación se valora, en cambio, a valor de mercado. En consecuencia, la variación de valor registrada por Exor en el semestre refleja la evolución de la cotización en Bolsa de las participaciones, y no el resultado económico logrado por Juventus o Ferrari en el periodo. En el caso de la Vecchia Signora, la variación de valor de la participación fue de -232 millones de euros; para Ferrari, en cambio, fue positiva en 213 millones.
Habla Elkann
John Elkann, CEO de Exor, comenta: "La transformación de nuestra cartera ha continuado. Estamos satisfechos con las desinversiones realizadas este año y con los rendimientos que han generado, así como estamos satisfechos de haber encontrado para estas sociedades propietarios adecuados, capaces de acompañarlas en la próxima fase de crecimiento", se lee en Gazzetta.it.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias