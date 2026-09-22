Exor, el valor de la Juventus cae en 232 millones

Gazzetta.it, que recoge estos datos, recuerda que para las participaciones cotizadas como Juventus y Ferrari, Exor ya no registra en su cuenta de resultados la parte de beneficios o pérdidas obtenidos por las sociedades participadas a través del método de la participación: la participación se valora, en cambio, a valor de mercado. En consecuencia, la variación de valor registrada por Exor en el semestre refleja la evolución de la cotización en Bolsa de las participaciones, y no el resultado económico logrado por Juventus o Ferrari en el periodo. En el caso de la Vecchia Signora, la variación de valor de la participación fue de -232 millones de euros; para Ferrari, en cambio, fue positiva en 213 millones.