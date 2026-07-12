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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Evitará un destino amargo! Jude Bellingham rinde homenaje a un héroe alemán del Mundial

World Cup
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Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
J. Bellingham

Aunque antes del Mundial era objeto de polémica, Jude Bellingham se ha convertido en el factor X de Inglaterra. Y eso nos recuerda a una leyenda del centro del campo alemán.

El camino de Alemania hacia la final del Mundial 2002 se apoyó en dos figuras: Oliver Kahn en la defensa y Michael Ballack en el ataque. En la fase de grupos, Ballack asistieron en los empates contra Irlanda (1-1) y Camerún (2-0). Ya en la etapa decisiva, fue el factor X sobre el campo, mientras que Kahn lo fue bajo los palos. En cuartos ante Estados Unidos marcó el 1-0, y repitió en la semifinal contra Corea del Sur.

Veinticuatro años después, en Norteamérica, Jude Bellingham sigue la misma estela. El mediocampista, similar a Ballack, ya fue clave en octavos ante México (3-2) gracias a su instinto goleador. Tras su doblete ante México, el jugador del Real Madrid marcó otro en cuartos contra Noruega (2-1 en la prórroga). Ya se puede afirmar: en el Mundial 2026, Bellingham es el homenaje de Inglaterra a Ballack.

  • En la isla se respira alivio: Bellingham no sufrirá la misma suerte que Ballack en 2002. El legendario ‘13’ alemán recibió una amonestación poco antes de su gol de oro en la semifinal y, como es sabido, se perdió la final que Alemania perdió 0-2 ante Brasil por acumulación de tarjetas. Tras el partido, muchos lamentaron que, con Ballack, se podría haber vencido a la entonces imbatible Seleção.

    Bellingham ya no puede ser sancionado por tarjetas, pues las amonestaciones se borran tras los cuartos de final y él evitó la tercera amarilla contra Noruega. Ahora aspira a guiar a los Tres Leones hacia su segundo título mundial, el primero desde 1966.

    En cuartos, bajo el calor de Miami, fue clave. «Pura clase mundial», elogió su antiguo compañero en el BVB, Mats Hummels, en MagentaTV tras el gol del empate del sábado. Con un gran regate, la estrella del Real Madrid se plantó en el área noruega en el descuento de la primera parte y batió a Örjan Nyland con la izquierda.

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    Al principio, Jude Bellingham no era imprescindible para la selección inglesa de Thomas Tuchel

    «Ha llevado en volandas a Inglaterra», afirmó el exjugador inglés Gary Neville en Sky Sports tras los octavos contra México. «Kane ha sido increíble, pero Bellingham está a otro nivel; no tengo palabras para elogiarlo».

    Ambos han sido claves en el camino a semifinales, pero Bellingham destaca. Así lo demostró con el 2-1 a Noruega en la prórroga. Con gran rapidez de reacción, fue el primero en llegar al balón tras el error de Nyland y marcó con sangre fría, esta vez con su pierna derecha, la más fuerte. Esto también recuerda a Ballack: Bellingham marca a veces de cabeza, a veces con la izquierda y a veces con la derecha. En la finalización es tan versátil como el antiguo capitán de la selección alemana.

    Con 23 años, ya lleva seis goles en el torneo y es imprescindible para Inglaterra. Que no fuera titular fijo antes del Mundial parece ahora muy lejano. Sin embargo, la relación entre el seleccionador Thomas Tuchel y Bellingham no siempre fue fácil: el técnico criticó al madridista el verano pasado tras su airada reacción en un amistoso perdido 1-3 contra Senegal.

    Aunque esa intensidad puede ser positiva, debe «estar dirigida hacia el rival y hacia nuestro objetivo, y no debe servir para intimidar a los compañeros ni para mostrarse demasiado agresivo con ellos o con los árbitros», señaló Tuchel en talkSPORT. Poco después, Bellingham se operó el hombro y se perdió los partidos de septiembre de 2025.

    En octubre, Tuchel no lo convocó para las eliminatorias y argumentó que aún le faltaba ritmo tras la cirugía. Llamó la atención que Tuchel elogiara el ambiente del equipo, sobre todo en el banquillo en septiembre sin Bellingham, y admitiera que, aun sano, quizá no lo habría convocado: «Habría sido por otros motivos, pero posiblemente habría tomado la misma decisión», afirmó.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mundial 2026: Tuchel critica a su equipo tras el gran esfuerzo contra Noruega, pero no pone en duda su mentalidad

    La prensa inglesa criticó a Tuchel por marginar a Bellingham, pero un mes después lo elogió por motivarlo. En noviembre de 2025, el centrocampista ingresó como suplente y brilló en la victoria 2-0 sobre Serbia. «Tuchel ha conseguido lo que quería. Ya sea mediante un juego de poder, moviendo los hilos o simplemente motivando a Jude Bellingham», escribió The Guardian.

    Aun así, su titularidad en el Mundial se mantuvo en duda. Morgan Rogers, del Aston Villa, le disputaba el puesto de “10” por su perfil táctico. Además, Bellingham sufrió lesiones durante una temporada complicada en el Real Madrid.

    Finalmente, Tuchel apostó por él. Según The Telegraph, en mayo viajó a Madrid para una charla en la que resolvieron sus diferencias y Bellingham convenció al técnico de darle un papel clave en el Mundial.

    El jugador, con 54 partidos internacionales, lo está cumpliendo con gran maestría. Además, Tuchel le ha dado más libertad en el tercio ofensivo, lo que se traduce en más intervenciones cerca del área rival. El centrocampista responde con acciones como los dos goles ante Noruega.

    Un paralelismo con 2002: Ballack y su equipo tampoco brillaron siempre, pero avanzaron ronda tras ronda. El camino de Inglaterra a las semifinales fue igual de arduo y, ante una potente Noruega, los Tres Leones sufrieron. «Hoy nos hemos complicado mucho la vida», admitió Tuchel tras 120 minutos agotadores. «El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro últimos, es maravilloso. Pero no estoy satisfecho con el rendimiento».

    Sin embargo, al ser preguntado por la mentalidad del equipo, Tuchel replicó: «¿Cómo se puede hablar de mentalidad después de este partido? Eso fue pura mentalidad», en defensa de un grupo que luchó con gran entrega, sobre todo de Jude Bellingham.


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