España-Cabo Verde, notas de CM: pesadilla para Oyarzabal, Yamal lo intenta. Vozinha, el héroe

España-Cabo Verde 0-0





Sorpresa en Atlanta: la campeona de Europa, España, empata 0-0 con Cabo Verde, debutante en un Mundial.

Unai Simón 6: apenas intervino, aunque detuvo un cabezazo de Borges al final.

Llorente 5,5: sube por su banda con insistencia, aunque a menudo parece perdido.





Laporte 6: rozó el gol de cabeza; poco trabajo defensivo.





Cubarsí 6: intenta organizar el juego como en el Barcelona, pero casi nunca consigue desmarcarse, aunque los delanteros de Cabo Verde nunca le causan problemas.





Cucurella 6: recién llegado al Real Madrid de Mourinho, peligroso con un disparo lejano y la asistencia al larguero de Ferran Torres. En la segunda parte se apaga, salvo un cabezazo final. El mejor de los suyos.





Fabián Ruiz 5: lo intenta con la izquierda al inicio del segundo tiempo en dos ocasiones y luego de cabeza, pero su partido es insuficiente. (desde el 71' Merino 6: busca inmediatamente el remate, más incisivo que su compañero)





Rodri 5,5: primer capitán español que no actúa en La Liga; su pase a Cucurella origina el disparo al larguero de Ferran Torres. (desde el 87' Nico Williams sv)





Pedri 6: intenta aportar calidad, crea la primera jugada de peligro y es el único que asume responsabilidad.





Ferran Torres 5: aporta velocidad, pero le cuesta crear superioridad. Pega el larguero tras un pase de cabeza de Cucurella y luego falla un tiro flojo. (81' Dani Olmo s.n.)





Oyarzabal 4: apático y torpe, tarda media hora en tocar su primer balón y falla un disparo a puerta vacía. En los últimos minutos tiene otra ocasión, pero no es su noche.





Gavi 5: desaparecido en la primera parte; aporta poco. (71' Lamine Yamal 6: entra con energía y crea dos ocasiones claras).





Sel. De La Fuente 4,5: se nota la ausencia inicial de Pedri y Yamal, y su equipo, pese a la inferioridad del rival, aparece contenido y sin ideas. Se deja enredar por Bubista.



