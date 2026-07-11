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«¡Es un monstruo!»: Harry Kane elogia a Erling Haaland y rechaza las comparaciones
Kane resta importancia al debate sobre Haaland antes del partido de eliminatoria
En vísperas de los cuartos de final del Mundial entre Inglaterra y Noruega, el debate sobre quién es el mejor rematador ha centrado la atención. Sin embargo, Kane insiste en que él y Haaland tienen roles distintos, pese a liderar sus respectivas delanteras. Reconoce que ambos son delanteros, pero afirma que sus estilos son tan diferentes que no se pueden comparar directamente. Considera que su juego exige más participación fuera del área.
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El capitán de Inglaterra explica por qué sus partidos son diferentes
En declaraciones a Nettavisen antes de los cuartos de final, Kane explicó por qué no cree que las comparaciones con Haaland tengan sentido. Aunque ambos son goleadores, afirmó que sus responsabilidades en el campo son muy distintas.
«Es una pregunta imposible para mí. Somos jugadores muy distintos. Sí, somos delanteros, pero, en realidad, ocupamos posiciones casi diferentes», explicó Kane.
«Erling ha estado increíble y sus estadísticas goleadoras son fantásticas. Físicamente es una máquina, es un monstruo, y su definición está al más alto nivel. Sus estadísticas goleadoras hablan por sí solas.
«Aunque marque los mismos goles, quizá me guste tocar más el balón, participar más en el juego y asociarme. También puedo jugar de «nueve» puro. No creo que debamos compararnos».
La victoria por encima de la gloria individual
La lucha por la Bota de Oro se intensifica: Haaland lleva siete goles y Kane le sigue a uno. Pero la estrella del Bayern insiste en que su único objetivo es levantar el trofeo en 2026, sea quien sea el máximo goleador.
«Ha sido un Mundial fantástico, todos los delanteros marcan», afirmó Kane. «Eso no siempre ocurre en los grandes campeonatos. Es una competición muy reñida, y eso me motiva a dar lo mejor de mí. Mi objetivo es ganar el Mundial con Inglaterra, no la Bota de Oro. Pero sé que mi trabajo es marcar goles para ayudar al equipo a triunfar».
- AFP
El duelo decisivo acapara toda la atención
Inglaterra y Noruega se enfrentarán en un decisivo partido de cuartos de final, con Kane y Haaland liderando sus respectivas selecciones. La rivalidad entre estos dos delanteros promete, pero ambos buscan la victoria para avanzar a semifinales.
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