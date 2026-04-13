Sky informa que el FC Bayern negocia «muy concretamente» con Anthony Gordon, del Newcastle United, para ficharlo el próximo verano. Antes, el experto en traspasos Sacha Tavolieri ya había confirmado el contacto.
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Es un «candidato ideal»: el FC Bayern prepara un fichaje sorpresa
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FC Bayern: Anthony Gordon sería el «candidato ideal»
El jugador de 25 años sería el «candidato ideal» para cubrir la banda izquierda, detrás del insustituible Luis Díaz. El colombiano solo descansa cuando es imprescindible o cumple una sanción.
Esta temporada no se ha perdido ningún partido por lesión y suma 23 goles y 18 asistencias en 41 encuentros oficiales. Solo Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise y Jonathan Tah han jugado más minutos que sus 3.355.
Gordon, rápido, hábil y con olfato de gol, puede actuar en varias posiciones ofensivas, aunque esta temporada en el Newcastle ha jugado sobre todo como extremo izquierdo o delantero centro. La salida de Nicolas Jackson en verano dejará un hueco detrás de Harry Kane.
Para la punta, el campeón alemán baraja otras opciones, como Dusan Vlahovic, quien podría llegar gratis el próximo verano. Además, en la Säbener Straße se sigue de cerca la situación de Nick Woltemade, compañero de Gordon.
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En realidad, el FC Bayern está aplicando una nueva estrategia de fichajes basada en sus propios talentos
Gordon lleva 17 goles y 5 asistencias en 46 partidos con los Magpies. No rechazaría fichar por el Bayern, pero, según Sky, el Newcastle no contempla su salida. Tiene contrato hasta 2030 y llegó en 2023 del Everton por unos 46 millones de euros. Según Sky, el Newcastle solo escucharía ofertas desde 60 millones de euros.
Además, se rumorea que otros clubes ingleses de primer nivel también lo siguen. A finales de febrero, The Sun informó que Liverpool y Arsenal estaban interesados; estos últimos estarían dispuestos a pagar hasta 92 millones de euros.
Sin embargo, fichajes tan costosos no encajan en la estrategia del Bayern, que planea dar más oportunidades a canteranos como Lennart Karl o Aleksandar Pavlovic. Vincent Kompany, que prepara a Noel Aseko (de vuelta del Hannover 96) para sustituir a Leon Goretzka en el centro del campo, encaja con ese plan.
De forma similar, se rumorea que el Bayern valoraría una solución interna como suplente de Díaz. Arijon Ibrahimovic, cedido al Heidenheim hasta final de temporada, podría asumir ese papel tras su regreso en verano.