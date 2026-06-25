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Entre el miedo y la convicción... ¿Tiene Donis una visión clara de la selección saudí?

FEATURES
G. Donis
Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
Grecia
Cabo Verde
Arabia Saudita
EE. UU.

El entrenador griego se enfrenta a una difícil tarea

En un Mundial, perder un partido o caer ante una gran selección es normal, pero lo que más preocupa a la afición es que el equipo parezca carecer de personalidad o de un proyecto técnico claro.

Eso preocupa ahora a la selección saudí, que este sábado jugará contra Cabo Verde en la última jornada del Mundial 2026.

En pocos días, el discurso pasó de una convicción total en un estilo de juego a señales de un cambio radical, como si el cuerpo técnico siguiera buscando respuestas pese a que el torneo entra en sus fases decisivas.

La cuestión no es si se juega con cinco o cuatro defensas, sino qué pretende Donis.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Identidad inestable

    Cuando Donis asumió el mando de la selección saudí, la afición esperó que forjara rápido una identidad clara y dejara su sello técnico en un grupo con amplia experiencia internacional y continental.

    Sin embargo, con el paso del tiempo, la misma pregunta sigue en el aire: ¿cuál es la verdadera imagen de la selección saudí bajo el mando de Donis?

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    En el fútbol moderno no se exige al técnico un estilo fijo; la flexibilidad es clave, pero no puede sustituir a la identidad.

    Hasta ahora, la selección saudí parece pasar de una idea a otra en busca de la solución ideal: un partido en el que se basa en el bloque defensivo y el repliegue, y otro en el que el entrenador habla de la importancia de la presión y el ataque; jugadores que entran en el once inicial y luego desaparecen rápidamente, y roles que cambian de un partido a otro, lo que dificulta predecir qué sistema usará el equipo en cada partido.

    Tales vaivenes generan inestabilidad en los jugadores y dificultan que la afición comprenda el proyecto del entrenador.

    Lo más preocupante es que esto ocurre no en la fase de preparación o en amistosos, sino en la propia Copa del Mundo, cuando se supone que cada selección ya sabe lo que quiere ofrecer sobre el campo.

    • Anuncios
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Se ha convertido la reacción en el principal motor?

    Tras la dura derrota por 4-0 ante España, Donis recibió duras críticas de la afición y la prensa. Se cuestionó no solo el resultado, sino también el estilo de juego, la alineación, las funciones de los jugadores y la forma en que el equipo encaró el partido.

    Tras el partido, el técnico defendió su estrategia y atribuyó la derrota a la superioridad rival.

    Sin embargo, pocos días después ya se filtraban indicios claros de un regreso a la defensa de cuatro y del abandono de la idea de jugar con cinco defensas.

    Tras horas de incertidumbre, Donis recibe el refuerzo más destacado antes de la batalla decisiva.

    Esto plantea dudas: si estaba convencido de su idea, ¿por qué cambió tan rápido? Y si no lo estaba, ¿por qué habló con tanta seguridad?

    Estas contradicciones sugieren que la fuerte presión de afición y medios tras la goleada de España podría haber influido en el cambio de opinión del seleccionador.

    Es lógico que cualquier seleccionador se vea influido por el entorno, pero las grandes selecciones se gestionan por convicciones técnicas, no por reacciones impulsivas.

  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cabo Verde no pondrá a prueba el plan... sino al entrenador.

    Algunos creen que el partido contra Cabo Verde será la prueba de la recuperación de Arabia Saudí tras perder con España; en realidad, el verdadero examen será para Donis.

    El resultado no bastará: si gana pero sigue sin mostrar una identidad clara, las dudas persistirán.

    Si, en cambio, los «Verdes» muestran equilibrio, organización, movimientos coherentes y una personalidad sólida, el entrenador podrá convencer a la afición de que avanza hacia un proyecto real.

    La afición ya no quiere solo victorias, sino un equipo con identidad clara y filosofía comprensible.

    Por eso, el duelo ante Cabo Verde puede ser el más importante de la etapa de Donis: no solo definirá el futuro inmediato de la selección en el torneo, sino también la confianza de la afición en su proyecto.

    De triunfar, saldrá de la incertidumbre; de lo contrario, la crisis será mucho mayor.

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