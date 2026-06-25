Entre el miedo y la convicción... ¿Tiene Donis una visión clara de la selección saudí?

Cuando Donis asumió el mando de la selección saudí, la afición esperó que forjara rápido una identidad clara y dejara su sello técnico en un grupo con amplia experiencia internacional y continental.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la misma pregunta sigue en el aire: ¿cuál es la verdadera imagen de la selección saudí bajo el mando de Donis?

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En el fútbol moderno no se exige al técnico un estilo fijo; la flexibilidad es clave, pero no puede sustituir a la identidad.

Hasta ahora, la selección saudí parece pasar de una idea a otra en busca de la solución ideal: un partido en el que se basa en el bloque defensivo y el repliegue, y otro en el que el entrenador habla de la importancia de la presión y el ataque; jugadores que entran en el once inicial y luego desaparecen rápidamente, y roles que cambian de un partido a otro, lo que dificulta predecir qué sistema usará el equipo en cada partido.

Tales vaivenes generan inestabilidad en los jugadores y dificultan que la afición comprenda el proyecto del entrenador.

Lo más preocupante es que esto ocurre no en la fase de preparación o en amistosos, sino en la propia Copa del Mundo, cuando se supone que cada selección ya sabe lo que quiere ofrecer sobre el campo.