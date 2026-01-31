Endrick habla sobre los planes futuros en medio de rumores de que el cedido del Real Madrid podría extender su estancia en Lyon tras un inicio 'casi perfecto'

Endrick ha tenido un impacto increíble en el Lyon de Paulo Fonseca desde que se unió al club en calidad de préstamo hasta el final de la temporada.

Buscando ganar más minutos en el primer equipo después de hacer solo tres apariciones para el Real Madrid esta temporada, el delantero de 19 años ha mostrado un excelente estado de forma en su nuevo entorno.

Endrick tuvo un debut para recordar ya que anotó en la victoria fuera de casa del Lyon por 2-1 contra el Lille en la ronda de 32 de la Coupe de France el 11 de enero, antes de anotar un hat-trick en la victoria de liga 5-2 en Metz dos semanas después.

Tal ha sido el impresionante acabado de Endrick delante de la portería que el delantero ha aumentado sus posibilidades de formar parte de la escuadra de Brasil de Carlo Ancelotti para la Copa Mundial de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.