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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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En vídeo: el Chelsea sobrevive a la reacción del Brighton y logra un récord sin precedentes

Chelsea vs Brighton
Chelsea
Brighton
Premier League
X. Alonso
J. Pedro
Inglaterra

Emiliano Martínez encaja 3 goles en su debut con el Chelsea

El Chelsea logró una emocionante victoria por 4-3 sobre su visitante, el Brighton, este domingo, en el estadio de Stamford Bridge, en la segunda jornada de la Premier League inglesa.

El Chelsea entró al encuentro con una intensa presión ofensiva, que se tradujo en un gol tempranero en el minuto cuatro, obra de Romeo Lavia.

Diez minutos después, Pedro Neto amplió la ventaja del Chelsea, antes de que João Pedro lograra anotar el tercer gol del conjunto londinense, en el minuto 32.

Malick Yalcouy recortó distancias con el primer gol a favor del Brighton, en el minuto 35, para que la primera parte terminara con el Chelsea por delante 3-1.

El Brighton se benefició del fuego amigo para conseguir su segundo gol, obra de João Pedro, en propia puerta, en el minuto 63.

En el minuto 74, el jugador Cole Palmer firmó el cuarto gol del Chelsea.

Pascal Groß marcó el tercer gol del Brighton, en el minuto (90+6), para que el partido terminara con la victoria del Chelsea por 4-3.

El Chelsea elevó su cuenta a 6 puntos, mientras que la del Brighton se quedó estancada en 3 puntos, cabe destacar que el partido fue testigo del debut del recién llegado Emiliano Martínez, quien se incorporó recientemente al Chelsea procedente del Aston Villa.

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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    João Pedro entra en la historia del Chelsea

    La cuenta de la red Opta, en el sitio X, señaló que João Pedro se convirtió en el sexto jugador, y el primero en la historia del Chelsea, en marcar un gol, dar una asistencia y anotar un gol en propia puerta en un mismo partido de la Premier League, desde Son Heung-min, durante el encuentro entre el Tottenham y el Manchester City en diciembre de 2023.

    Además, Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, se convirtió en apenas el cuarto técnico cuyo equipo marca 7 goles o más en sus dos primeros partidos en la Premier League, después de Bobby Robson, cuyo equipo marcó 8 goles en septiembre de 1999; Michael Laudrup, cuyo equipo marcó 8 goles en agosto de 2012; y Marcelo Bielsa, cuyo equipo marcó 7 goles en septiembre de 2020.

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